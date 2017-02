Macri: "La Patagonia tiene un potencial enorme y el Proyecto Patagonia nos acercará a ese potencial"

El Presidente de la Nación aterrizó ayer a las 8.40 en el aeropuerto Gobernador Castello de la capital rionegrina, y fue recibido por Weretilneck, acompañado por sus pares de Neuquén, La Pampa y Tierra del Fuego, el secretario general, Matías Rulli, y el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo.

Macri encabezó la reunión con los gobernadores patagónicos, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio y el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña. Estuvieron presentes además los mandatarios provinciales de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Chubut, Mario das Neves; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, y de La Pampa, Carlos Verna.

Weretilneck destacó la decisión del Presidente Macri de poner en marcha este Plan y agradeció la presencia de los Gobernadores del sur argentino: “Todos coincidimos en que la nueva etapa de la Patagonia, que nos convocó a debatir el Presidente, tiene en el Estado una parte fundamental pero no única. Coincidimos en que tenemos recursos naturales, turísticos, minerales, agua y un mar fantástico y lo que tenemos desde el Estado es producir, convocar un gran proyecto patagónico que permita que sectores privados, que los inversores y los nuevos capitales se entusiasmen con esta etapa de la Patagonia”.

En tanto, el Presidente Macri sostuvo que “la idea es repetir reuniones cada tres meses y que los ministros del Gabinete Nacional trabajen a la par con sus colegas patagónicos. La discusión incluirá a las universidades, las empresas, los municipios y la sociedad civil”.

“La Patagonia tiene un potencial enorme. El Proyecto Patagonia nos acercará a ese potencial. Algunos desafíos son urgentes, como la creación de empleo, el crecimiento de sus ciudades y las necesidades en infraestructura y conectividad”, agregó.

“Otros nos permiten pensar a largo plazo: estamos hoy trabajando en un Plan de Riego que va a multiplicar la superficie cultivable en la Patagonia; además de Vaca Muerta queremos que la región se convierte en un centro mundial de energías renovables con la fuerza de sus vientos; el Mar Argentino tiene un potencial gigantesco, al igual que el turismo y vamos a desarrollarlos mucho más; impulsaremos la relación con la naturaleza y los Parques Nacionales; y el Instituto Balseiro y el INVAP tienen la potencialidad de convertirse en faros de un nuevo polo de investigación e innovación”, remarcó el Presidente a través de su sitio web www.mauriciomacri.com.ar.

“Este no es un plan cerrado. No hay límites al desarrollo que podemos generar, tenemos que inventar juntos la Patagonia del siglo XXI: híper conectada, al frente de la cultura de la innovación, con una fuerte identidad verde y nuevas oportunidades de trabajo. Hay que animarnos a pensar una Patagonia nueva. Hoy dimos un gran primer paso”, finalizó Mauricio Macri, luego de su visita a Río Negro.