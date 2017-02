Caso Karen Álvarez: condenaron a prisión perpetua a Mobilio y Jofré

Los consideró coautores penalmente responsables del delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido mediando acceso carnal, por dos o más personas. Además fueron condenados por homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía para procurar la impunidad para sí, criminis causa, y poder haber dado muerte a una mujer habiendo sido el hecho perpetrado por al menos dos hombres, mediando violencia de género.



Hoy se dio lectura a la parte resolutiva del fallo en el auditorio del Poder Judicial de calle Laprida 292. La sentencia cuenta con 46 páginas.



Oportunamente se llevaron a cabo cuatro audiencias de debate oral y público, los días 21 y 22 de noviembre y el 5 y 20 de diciembre del 2016, con la presencia de los Jueces; del Fiscal de Cámara, Fabricio Brogna; el abogado de la querella Damián Torres, los imputados Carlos Gustavo Mobilio y Pablo Guillermo Jofré y sus abogados defensores Pedro Vega y Marta Ghiani. En dichas oportunidades prestaron declaración de 30 testigos ofrecidos por las partes.



Luego de finalizada la etapa probatoria se continuaron los alegatos en dónde el Fiscal de Cámara pidió prisión perpetua para ambos imputados.



A Carlos Gustavo Mobilio y a Pablo Guillermo Jofré junto a otro individuo aún no identificado se les atribuyó "haber sido quienes, en zona rural de Viedma, en inmediaciones al Hipódromo local (...) en fecha no precisada con exactitud pero ubicable entre el día Viernes 24 de octubre de 2014 a las 18.00 horas y el día domingo 26 de octubre del año 2014 a las 06.00 horas, abusaron sexualmente de la menor Karen Johana Álvarez de 14 años de edad, contra su voluntad y mediante el uso de violencia. En dicha oportunidad le ocasionaron la muerte a la menor Álvarez para lograr su impunidad y violentar su propia condición de género femenino".



El médico forense precisa en su informe como muerte producida por "anoxia anóxica como consecuencia de asfixia por estrangulamiento". El asesinato se cometió luego de brutales golpes.Caso Karen Álvarez: condenaron a prisión perpetua a Mobilio y Jofré







La Sala B de la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción con asiento en Viedma, integrada por los Jueces Guillermo Bustamante, como presidente; Marcelo Chironi y Ariel Gallinger, como vocales, resolvió condenar a prisión perpetua a Carlos Gustavo Mobilio y a Pablo Guillermo Jofré por el asesinato de Karen Álvarez.



Los consideró coautores penalmente responsables del delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido mediando acceso carnal, por dos o más personas. Además fueron condenados por homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía para procurar la impunidad para sí, criminis causa, y poder haber dado muerte a una mujer habiendo sido el hecho perpetrado por al menos dos hombres, mediando violencia de género.



Hoy se dio lectura a la parte resolutiva del fallo en el auditorio del Poder Judicial de calle Laprida 292. La sentencia cuenta con 46 páginas.



Oportunamente se llevaron a cabo cuatro audiencias de debate oral y público, los días 21 y 22 de noviembre y el 5 y 20 de diciembre del 2016, con la presencia de los Jueces; del Fiscal de Cámara, Fabricio Brogna; el abogado de la querella Damián Torres, los imputados Carlos Gustavo Mobilio y Pablo Guillermo Jofré y sus abogados defensores Pedro Vega y Marta Ghiani. En dichas oportunidades prestaron declaración de 30 testigos ofrecidos por las partes.



Luego de finalizada la etapa probatoria se continuaron los alegatos en dónde el Fiscal de Cámara pidió prisión perpetua para ambos imputados.



A Carlos Gustavo Mobilio y a Pablo Guillermo Jofré junto a otro individuo aún no identificado se les atribuyó "haber sido quienes, en zona rural de Viedma, en inmediaciones al Hipódromo local (...) en fecha no precisada con exactitud pero ubicable entre el día Viernes 24 de octubre de 2014 a las 18.00 horas y el día domingo 26 de octubre del año 2014 a las 06.00 horas, abusaron sexualmente de la menor Karen Johana Álvarez de 14 años de edad, contra su voluntad y mediante el uso de violencia. En dicha oportunidad le ocasionaron la muerte a la menor Álvarez para lograr su impunidad y violentar su propia condición de género femenino".



El médico forense precisa en su informe como muerte producida por "anoxia anóxica como consecuencia de asfixia por estrangulamiento". El asesinato se cometió luego de brutales golpes.