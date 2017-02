Macri: "Proyecto Patagonia es un primer gran paso hacia el futuro de la región y de sus futuras generaciones"

En el texto, Macri sostiene que “la Patagonia es mucho más que la inmensidad de sus paisajes, la energía que viene de los vientos y las riquezas de su tierra. Es más que la pesca, la ganadería, la ciencia y la tecnología. Y mucho más que el turismo, con todo el movimiento que genera; los cultivos, las frutas que llegan a todo el país y se disfrutan en distintos rincones del mundo”.



“La Patagonia son los patagónicos. Es mucho lo que podemos hacer para impulsarla y que cada uno de los casi 3.000.000 de argentinos que viven en estas provincias tengan la posibilidad de desplegar sus talentos y crecer haciendo lo que les apasiona”.



“Esta semana me reuní con los gobernadores de Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, La Pampa, Chubut y Tierra del Fuego, las seis provincias de la región, y los intendentes de Carmen de Patagones y Viedma. Hace 20 años que un Presidente no se reunía con todos los gobernadores de la región”.



“La reunión fue una invitación a que juntos tengamos la audacia de generar una visión capaz de desplegar todo el potencial que la Patagonia tiene y así generar oportunidades para los patagónicos y para todos los argentinos. De eso se trata el Proyecto Patagonia”.



“El punto central es que, sin una visión compartida, los problemas de largo plazo no se van a resolver. Y esta reunión fue una muestra de que la metodología sigue siendo el diálogo: el escucharnos, buscar consensos y trabajar en equipo”.



“Hay una decisión política de generar una mirada integral de la Patagonia y empezar a pensarla como una región porque entre las provincias hay problemas y dificultades compartidas, pero también hay oportunidades compartidas”.



“Lo importante es trabajar juntos para crear nuevos puestos de trabajo. Hay muchos sectores con potencial de crecimiento y de generación de empleo que pueden crecer casi sin límites si los impulsamos”.



“Esa reunión fue la primera de un camino en el que vamos a identificar los ejes y los programas para avanzar en una visión común. La idea es repetirla cada tres meses y que los ministros del Gabinete Nacional trabajen a la par con sus colegas provinciales. El proyecto es participativo y abierto, y queremos escuchar a todos los que tengan un aporte, una idea, un proyecto para sumar, empezando por los patagónicos. Porque los verdaderos protagonistas son ustedes, con su tradición de pioneros y su capacidad de emprender, de hacer, de animarse a más”.



“El Proyecto es un primer gran paso hacia el futuro de la región y de sus futuras generaciones. Venimos de lugares distintos. Pero es claro que no hay bandera más grande que la que compartimos: la argentina, esa que nos une y nos llama a la acción para que cada vez más personas puedan vivir mejor. Sigamos trabajando con la audacia de construir entre todos un futuro para todos”.