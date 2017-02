El asesinato de Lucas Muñoz no puede quedar impune

Los legisladores mencionaron "no dudamos que tanto el pedido de los Fiscales Lista y Govetto como el fallo del Juez Campana en esta causa conexa a la principal deben ser correctos y ajustados a derecho, pero seguimos sin saber quiénes, y por qué secuestraron y asesinaron al joven oficial de nuestra policía cuando, vistiendo uniforme, se dirigía a tomar servicio".



Jorge Ocampos consideró que "todo el caso está rodeado de dudas, incluso surgidas desde el Gobierno Provincial, acerca del accionar policial y eso afecta a toda la institución". Mencionó que hay hechos que son irrefutables: falta una hoja en el Libro de novedades de la Comisaría, hubo un ingreso a la vivienda de Muñoz sin que estuviera ordenado por un Juez y la búsqueda no fue inmediata, obviamente cuesta mucho creer que cualquier delincuente común pueda acceder a la documentación de una Comisaría .



El parlamentario sostuvo que "es imprescindible que los rionegrinos sepamos qué pasó, por qué y que se haga justicia. El crimen de Lucas Muñoz no puede quedar impune".



En tanto la legisladora barilochense Daniela Agostino, recordó que desde el bloque Progresista se presentó en el momento de la desaparición de Muñoz, el proyecto 688/2016, que propone la creación de la Auditoría Independiente de la Policía de Río Negro.



Ambos parlamentarios lamentaron que "de parte del oficialismo no hubo opinión alguna y ni siquiera tuvimos la posibilidad de analizarlo en Comisiones. Insistimos en que se debata nuestro proyecto porque estamos convencidos que la única forma de recuperar la total confianza en nuestra Policía es la Verdad" expresaron finalmente Ocampos y Agostino.