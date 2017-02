Comenzó el juicio oral y público contra Antueque y Bernardi, que hoy declaró

En la jornada de hoy prestó declaración Juan Bernardi por más de una hora y respondió preguntas de la Fiscalía, la Defensa y el Tribunal; dio su versión de los hechos, cuestionó el proceso penal, explicó su relación con Antueque y afirmó haber compartido con la menor sólo un asado que duró dos horas.



El debate continuará mañana a las 8.30, cuando prestarán declaración varios testigos ofrecidos por las partes.



El Tribunal está integrado por los Jueces Ariel Gallinger, como presidente; Ignacio Gandolfi y Carlos Mussi, como vocales. Además estuvieron presentes el Fiscal de Cámara Hernán Trejo, y la adjunta de Fiscalía Paula De Luque; los imputados Juan Bernardi y sus defensores Manuel Maza y Luciano Perdriel; y el imputado Julio César Antueque con su defensor Pedro Vega.



Hechos



Según la imputación fiscal, en la ciudad de Viedma en varias oportunidades, no menos de dos, en fechas ubicables entre agosto de 2014 y febrero de 2015, en el domicilio de Juan Antonio Bernardi, Julio César Antueque habría intermediado facilitando el acercamiento de una menor de 17 años a los fines de que Bernardi mantuviera con ella relaciones sexuales con acceso carnal a cambio de la entrega de dinero y de otros bienes de valor, todos ellos actos tendientes a corromper el normal comportamiento sexual de la menor facilitando su ejercicio de la prostitución.



Por su parte, a Bernardi se le atribuye “haber sido quien, en su domicilio, habría mantenido en varias oportunidades, no menos de dos, relaciones sexuales con acceso carnal” con una menor de 17 años que “ejercía la prostitución, a cambio de la entrega de dinero y de otros bienes de valor”.



Calificación Legal



Bernardi está acusado de promoción de corrupción de menores (Artículo 125 del Código Penal), mientras que a Antueque se lo imputa como facilitador de actos de corrupción de menores y como facilitador de la prostitución de una menor de edad, hechos repetidos en no menos de dos oportunidades (artículos 54, 55, 125 segundo párrafo y 126 último párrafo del Código Penal).