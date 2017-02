Viedma fue sede del Campeonato Argentino de Canotaje

El secretario de Deportes, Marcelo Szczygol, estuvo presente durante la primera jornada de la competencia que tuvo un gran marco en la costanera viedmense. Participaron 300 palistas provenientes de 25 ciudades, de seis provincias argentinas, de ellos 175 palistas son federados y 126 promocionales. El evento fue fiscalizado porla Federación Argentinade Canoas.



El circuito estuvo emplazado en la costanera a la altura de las calles Alvear y Jofré, en ambos márgenes del río Negro. Estuvieron en acción todas las categorías y fueron los elite quienes se llevaron todas las miradas.



En K2 senior varones, los maragatos Sebastián Vergauven y Agustín Rodríguez se quedaron con el título argentino y completaron el podio los entrerrianos Rodrigo y Mauricio Caffa y la dupla integrada por el maragato Nestor Pinta y el beltranense Martín Mozzicafreddo.



En damas en la categoría elite se adjudicaron el primer puesto Lorena Ibáñez (Escuela Municipal de Patagones) y María Luján García Daroda (Deportivo Boulevard).



Entre los K1 senior, Néstor Pinta se coronó campeón y en damas fue la roquense Cecilia Collueque.



En cuanto a los resultados por clubes fuela Escuela Municipalde Patagones quien consiguió más medallas en todas las categorías.







Clasificaciones







K1 cadetes damas: Julia Marchetti



K1cadetes varones: Néstor Damián Pinta



K1 junior damas: Antonella Brutti



K1 junior varones: Facundo Tapia



K1 senior damas: Cecilia Collueque



K1 senior varones: Néstor Pinta



K1 sub 23 varones: Sebastián Vergauven



K1 máster damas: Rayen Retamal



K1 máster A varones: Diego Ortega



K1 máster B varones: Gastón Pezatti



K1 máster C varones: Omar Linares



C1 senior varones: Alexis Lizarraga







K2 senior damas: Lorena Ibáñez



K2 senior varones: Sebastián Vergauven – Agustín Rodríguez



K2 máster A varones: Diego Ortega – Hugo Ortega



K2 máster B varones: Sergio Sáez – Elio Rivas



K2 máster C varones: Alejandro Echarren – Sergio Rostan



K2 junior damas: Antonella Bruti – Julieta Schwindt



K2 junior varones: Joaquín Cabonell – Agustín Jadull



K2 máster Damas: Valeria Buso – Yanina Dinardo



K2 cadetes damas: Julia Marchetti – Agustina Ríos



K2 cadetes varones: Bautista Antrena – Tobías Keil



K4 10km libre damas: Sofía Lucero – Valentina Tombesi Poblete

K4 10km libre varones: Gastón Quevedo – Vicente Cabarrou