Bariloche: Cámara Primera del Crimen condenó a Dario Javier Martínez, a diez años de prisión por homicidio

El Tribunal integrado por los Jueces Marcelo Barrutia, Miguel Angel Gaimaro Pozzi y Emilio Riat homologó el acuerdo de Juicio Abreviado (Art. 330 C. P. C.) arribado por las partes, Fiscalía y Defensa, en audiencia oral y pública celebrada en la fecha.



El hecho juzgado ocurrió en fecha 27 de Julio de 2.014, entre las 4:30 y las 5,00 horas. En la oportunidad Martínez se encontraba junto a un grupo jóvenes, -entre 8 y 10-, en calle Moreno casi Palacios. En ese momento, Juárez, su primo y dos chicas pasaron caminando por ese lugar. Martínez insultó a las chicas y Juárez lo golpeó en el rostro. En forma posterior, el ahora condenado ingresó en un local nocturno en busca de ayuda. El joven salió acompañado, subió a una camioneta Traffic y le pidió al conductor de un Fiat Uno, que lo acompañara. De esta manera, persiguieron a la víctima, quien corrió y perdió el equilibrio en las escaleras del denominado "Paseo de las Colectividades" cayendo sobre la vereda de la calle Moreno. Es así y cuando estaba en el suelo, Martínez junto a otros dos jóvenes lo atacaron, con elementos romos y golpes. Producto de dicha agresión, Oscar Dalmacio Juárez ingresó gravemente herido al hospital zonal el 27 de julio de 2014 presentando severas lesiones que trece días después produjeron su deceso.



La Fiscalía de Cámara fue ejercida por Eduardo Fernández y la defensa particular la ejerció el abogado Jorge Pschunder .



Cabe señalar que en estas actuaciones hay dos jóvenes imputados, como coautores, que al momento del hecho eran menores de edad. A ambos se les impuso tratamiento tutelar, hasta que el Tribunal disponga realizar, si correspondiere, audiencia de imposición de pena.