El stand up llega al Centro Cultural con "Señales de Humor"

Las entradas pueden adquirirse anticipadas a 100 pesos, en el Centro Municipal de Cultura, durante los horarios de 9 a 13 y de 17 a 20.



Señales de Humor es una compañía teatral independiente, formada en el año 2006, dedicada al stand up y a la comedia, con presencia permanente en la calle Corrientes. El grupo tiene una labor permanente en distintos escenarios de la Capital Federal y el interior del país, habiendo superado las 1.300 funciones. Sus espectáculos fueron vistos por más de 150.000 espectadores.



Cada año suman a los espectáculos nuevos monólogos y propuestas, logrando que los espectadores que vieron el show vuelvan a asistir y lo recomienden. Habitualmente realizan giras en más de 60 localidades del interior del país, y en el exterior en Santiago de Chile, Bogotá, México y Asunción del Paraguay.



En televisión participaron como monologuistas invitados en los programas de televisión Bendita por canal 9, Hora de Reir por canal 9, Los Comediantes conducido por Maxi de la Cruz por canal 12 de Montevideo, del ciclo Stand up sin fronteras por Comedy Central y del Festival internacional del Humor por Caracol TV de Colombia.



Desde el año 2008 funciona la escuela de Stand Up "Señales de humor" donde cada año se enseña la técnica para escribir e intepretar monólogos de humor, alimentando en forma continua el circuito de humoristas con formación.