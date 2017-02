Molinari: "Que la Justicia esté a la altura de las circunstancias"

Se refirió la edil a las dos acusaciones que avanzan contra sectores de poder. Una de ellas es el juicio oral y publico que se le sigue al ex juez Juan Bernardi y, la restante, es la investigación que se le inició al legislador provincial Rubén López.



“Desde mi lugar de ciudadana, concejal y presidente del Concejo Local de Niñas, Niños y Adolescentes pido a la Justicia que esté a la altura que las circunstancias ameritan”, remarcó Molinari.



“La corrupción y el abuso de menores no son solo un delito más”, expresó la concejal, y agregó: “Si quienes los cometen son los que tienen que garantizar la seguridad y la justicia, el castigo debe ser sin ningún tupo de atenuantes”.



“Ya que un juez participe en cenas con niñas a las que debe proteger, es un hecho no solo repudiable, sino también condenable, y no debemos olvidar a los funcionarios políticos que estaban a cargo de las menores”, agregó la edil.



Sostuvo por último que “la prostitución infantil y el abuso de menores existen porque hay un Estado que mira para otro lado”.



“Exigimos que la Justicia mire para el lado contrario, en beneficio de las menores víctimas, para que puedan recomponer sus vidas”, finalizó.