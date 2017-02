Declaran en alerta amarilla los volcanes Lanín, Copahue y Complejo Nevados del Chillán

Desde el organismo provincial se detalla la situación de cada uno de los volcanes.



Volcán Lanín



Desde el miércoles 15, se ha registrado una sucesión simultánea de eventos sísmicos volcano-tectónicos, de largo período (LP) y tremor espasmódico entremezclado con predominio de los eventos LP.



En cuanto a la actividad superficial, no se observan cambios a través de la cámara IP del Lanín. Por su parte, la actividad sísmica continúa con el mismo patrón de ocurrencia.



La actividad sísmica continúa con el mismo patrón de ocurrencia; en el escenario actual es posible que ocurra una evolución en el proceso, lo cual pueda generar una desestabilización del sistema volcánico. Por lo anterior, y dada la relevancia de esta sucesión de señales tipo enjambres, poco usuales en este volcán, la alerta volcánica se mantiene en Nivel Amarillo, con especial atención a su evolución temporal.



Volcán Copahue



En los últimos 15 días se registraron 106 eventos sísmicos, de los cuales 70 fueron clasificados como volcano-tectónicos (VT), asociados con procesos de fracturamiento de material rígido. De igual forma, se registraron 12 eventos asociados a la dinámica de fluidos del interior del edificio volcánico, identificados como sismos de largo periodo (LP), y 24 sismos identificados como sismos de muy largo periodo (VLP de su sigla en inglés).



Respecto a la sismicidad VT, las magnitudes locales (ML) fueron menores o iguales a dos. El evento de mayor energía (21 de enero) se localizó en dirección este-noreste a 15 km respecto al cráter El Agrio con una profundidad de 4,4 km.



Durante el transcurso del período se registró una señal de tremor constante y de baja magnitud, asociada principalmente a la salida de gases desde el cráter El Agrio, en menor medida que en los meses anteriores. A partir de los datos obtenidos desde cuatro estaciones GNSS, que miden la deformación superficial del volcán, se observó desplazamientos de baja magnitud, a su vez, las líneas de control también se muestran estables.



Por esto, la alerta técnica volcánica se mantiene en Nivel Amarillo.



Volcán Nevados del Chillán



Se registraron 1043 eventos sísmicos, de los cuales 69 estuvieron relacionados con procesos de fracturamiento de material rígido, denominados volcano-tectónicos (VT). El evento con mayor energía presentó una magnitud local (ML) igual a 2,2, y se localizó a 1,5 kilómetros en dirección norte-noreste (NNE) del cráter activo, a una profundidad de 3,4 km. De igual forma se registraron 935 sismos relacionados con la dinámica de fluidos al interior del edificio volcánico, denominados eventos de largo periodo (LP), el de mayor energía presentó un valor de desplazamiento reducido (DRC) de 20 cm.



En éste periodo se registró una sola explosión ocurrida el día 16 de enero a las 6:15, la cual estuvo asociada a eventos sísmicos de fluidos (LP y tremor), con desplazamiento reducido (DRC) de 217 cm2 y que tuvo una altura cercana a 700 m.



De acuerdo a los datos obtenidos desde cinco estaciones GNSS, no se observaron variaciones significativas. Las longitudes de las líneas de control que cruzan el volcán se mantienen estables, sugiriendo que no existen cambios relevantes en la dinámica interna del volcán.



Los datos aportados por dos inclinómetros electrónicos tampoco indican variaciones importantes en la morfología del volcán. La alerta técnica volcánica se mantiene en nivel amarillo.