Comunicado respecto causa Lopez

Rechazamos la licencia por 90 días y solicitamos que los diferentes bloques se expidan al respecto, porque es necesario empezar a hablar sobre la violencia de género en todos los ámbitos. Consideramos que esta causa pública, expone al sistema patriarcal en el cual los más poderosos; Jueces, legisladores, gobernantes, abusan de su poder y actúan con impunidad. Por eso exigimos la sanción de una ley que prohíba que personas con antecedentes en violencia de género puedan participar de elecciones de ningún tipo ni ejercer cargos públicos.

En estos tiempos en que la violencia contra las mujeres está en agenda continua y el Estado Nacional y Provincial, no sólo hace oídos sordos a la problemática, sino que quita recursos necesarios para trabajar garantizando derechos, no podemos dejar de repudiar las declaraciones del Gobernador Weretilnek y del legislador Javier Iud. Lejos de condenar enérgicamente al sr López, el gobernador hace hincapié en el camino de la justicia, menciona que es un delito de índole privada, y en ningún momento pide la renuncia. Por su parte, el legislador Iud dobla la apuesta, no sólo abre la posibilidad que López vuelva a su cargo si la justicia lo absuelve, sino que además realiza afirmaciones machistas y totalmente alejadas de la realidad, cuando dice que “el %70 de las denuncias por violencia familiar, (…) no son reales...” Estos son los actuales representantes del pueblo rionegrino. Exigimos se retracten de las afirmaciones y se manifiesten duramente ante un hecho tan grave como lo es un abuso sexual.

Como multisectorial de mujeres queremos manifestar nuestro apoyo y solidaridad con la mujer que se animó a denunciar el abuso sexual y también con su familia. Exigimos al Estado su protección, entendiendo que las agresiones sufridas por miembros de su familia en los últimos días son un claro intento de amedrentamiento buscando perpetuar la impunidad de los poderosos que ejercen violencia machista