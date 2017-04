ROCA | CONFLICTO GREMIAL EN LA FADECS UNCO ORDEN JUDICIAL AMENAZA CON DESALOJO

Nuevamente asistimos a una situación donde la justicia pone el carro delante del caballo. Hace poco mas de una semana un grupo de trabajadores/as de limpieza de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCo, vienen llevando adelante un reclamo gremial con una acción directa como es la toma del decanato y la justicia no sólo no actuó para mediar en el conflicto y abrir una mesa de dialogo, si no que, por el contrario, orden judicial mediante, amenaza a trabajadores/as con desalojarlos por la fuerza.