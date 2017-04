Multitudinario y ejemplar debate sobre pirotecnia en el Concejo Deliberante de la ciudad de Viedma

Dicho proyecto se focaliza en la prohibición de la venta al público, mayorista o minorista, entrega a título gratuito y el uso particular de todo elemento de pirotecnia y cohetería sea este de venta libre o no, y/o su fabricación en el ejido municipal de la ciudad de Viedma.



En la ocasión se hicieron presentes y expusieron: Regina Adre reconocida abogada defensora de los derechos del animal y Directora del Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, Julieta Avila Médica Veterinaria, promotora y autora del proyecto No a la Pirotecnia en la ciudad de Cinco Saltos, Maximiliano Galante integrante del grupo Padres TEA de Allen, Romina Alcaraz integrante de P.A.M.Vi, Sergio Moragues Director de Relaciones Institucionales de “El Campito Refugio”, Fabiana Vega referente ambientalista local, Valeria Gilardi integrante del grupo Proteccionistas Independientes, Laura Guanca miembro del grupo Padres TEA Viedma-Patagones, Laura Hernández integrante del grupo “Sin Pirotecnia es Mejor” y de la Asociación Nobleza Equina de Gral. Roca, Marcelo Guajardo mayorista y empresario del rubro pirotecnia en Viedma e integrantes de APDA Patagones. Asimismo, estuvieron presentes en el debate los ediles Mariana Arregui (Frente Progresista – PS), Paola Casadei (UCR), Diego Santos y Silvana Cullumilla (FpV), autoridades del Concejo Local de Personas con Discapacidad.



En un contexto de respeto y cordialidad entre las partes que manifestaron su postura a favor y en contra de la prohibición, se destacó la presencia de la senadora Magdalena Odarda, autora del proyecto a nivel Nacional y el Concejal Montecino Odarda, quien expresó que pedirá su urgente tratamiento sobre tablas en la sesión del Deliberante de este jueves, ya que no está incluido en el temario.