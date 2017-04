El proyecto de pirotecnia se presentó en diciembre y luego de 5 meses no quiere ser tratado dijo el partido CC ARI

El día martes 18 la comunidad viedmense tuvo la oportunidad de escuchar relatos de gente que de alguna u otra forma sufre los efectos negativos de la pirotecnia y también la palabra del sector comerciante, cosa que valoramos muchísimo en un marco democrático de debate. Allí padres de niños con autismo y otros padecimientos relataron sus vivencias y estados que atraviesan sus niños, se pudo escuchar la postura de protectoras de animales, representantes de refugios y de profesionales, como así también vecinos de otras localidades en donde manifestaron la experiencia positiva de la implementación de una ordenanza que prohíba el uso de la pirotecnia.



Nuestro partido siempre ha planteado posturas poniendo como primera condición el bienestar común del pueblo, suplir necesidades de la comunidad en general, y esta es una demanda que tendría que escapar a intereses personales, es una necesidad urgente que debiera tratarse con responsabilidad y sobre todo con solidaridad.



Nos llama la atención que algunos concejales se escudaran en que no habían leído el proyecto cuando fue presentado hace 5 meses. Muchos apoyan la prohibición en la legislatura pero la niegan en la ciudad. Con argumentos que vulneran la autonomía institucional de Viedma, esperando que el municipio de Patagones tome una postura respecto al tema, sabiendo que en ese Concejo Deliberante ya existen proyectos que por años no fueron tratados y encajonados.



Lamentamos esta situación, dilatar más la toma de una decisión concreta solo favorece a un sector que se beneficia económicamente poniendo en riesgo la salud de muchos vecinos y animales, poniendo en peligro a muchas familias, aumentando el riesgo de incendios.



Felicitamos a todas las Organizaciones Sociales, a los profesionales que enriquecieron el debate, a padres y madres que contaron sus experiencias, no para que les tengan lastima, si no para aprendamos a ponernos en el lugar del otro.



Felicitamos a nuestro representante, el Concejal Facundo Montecino Odarda y a su equipo que desde diciembre del año pasado en donde se presento el proyecto hasta la fecha se dedicó y se comprometió a darle a Viedma una ley que priorice la salud y la mejora de la vida cotidiana de sus vecinos.



Instamos a todos los sectores a reflexionar y a no bajar los brazos. Sera una lucha mas que se deberá dar contra las acciones que terminan beneficiando a unos pocos, pero que molestan a la mayoría.



Prensa Partido CC ARI RN