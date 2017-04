Lisandro Aristimuño, Ciudadano Ilustre de Viedma

La Ordenanza rescata el valor no lucrativo que el artista mantiene con la música, ya que en su página oficial www.lisandroaristi.com se puede ver, además de la discografía, videos y agenda de presentaciones, una sección que se llama MSFL (música sin fines de lucro), que fue creado para difundir y dar a conocer nuevas canciones de artístas independientes de distintos países. En este servicio se pueden oír gran cantidad de canciones pero no descargarlas.



Vale recordar que en 2014, Aristimuño fue nombrado "Ciudadano ilustre de Río Negro" por la Legislatura de esta provincia y la designación como "Padrino del Festival de los Canales de Riego" en el Pueblo de Luis Beltrán.



"Autor, director y productor, su música y letras son parte de la identidad cultural de nuestra ciudad y provincia, tanto así que cuando escuchamos sus canciones podemos identificarnos en nuestra ciudad, como por ejemplo en How Long, haciendo referencia a las veredas de la calle buenos aires en un fragmento donde dice "Contar hasta treinta y dos Pisando baldosas negras...", remarca el proyecto de la concejala.