Médicos del Hospital Zatti realizan cirugías sin precedentes para la Salud Pública rionegrina en Viedma

Al respecto, explicó que “la primera cirugía, que se realizó el viernes 21 de abril, fue una reconstrucción mamaria con un colgajo vitro vascularizado, en una paciente de 40 años”.

La mujer, a la que se le había extirpado una mama, recibió un colgajo, es decir un trozo de tejido vascularizado y piel con células de la pierna. A ese tejido se le hizo anastomosis, que es la unión de todos los tejidos y los vasos sanguinos bajo microscopio, lo que determinó la reconstitución de la mama.

“Para esta operación, vinieron cuatro profesionales de Buenos Aires encabezados por la cirujana Iris Garcés. La intervención duró aproximadamente ocho horas y la paciente está con muy buena evolución lo que nos conforma plenamente y nos hace asegurar que es un éxito", destacó Rovasio.

La segunda operación, que se realizó el jueves pasado, fue un implante coclear para un niño que nació con problemas de audición congénitos.

En este caso, al paciente se le colocó un equipo que es como un pequeño audífono y micrófono, que tiene una parte externa detrás del oído que se va insertado dentro del hueso mastoide. De este modo los sonidos que se perciben se transmiten directamente al hueso auditivo y las señales se transmiten directamente al cerebro. “Es una cirugía muy compleja, la primera vez que se hace en este hospital y fu realizada por el doctor Francisco Gabilondo y profesionales de Buenos Aires y que creemos que tendrá una muy buena evolución”, manifestó el Director del hospital.

La tercera cirugía que está programada para el 12 de mayo; es una reconstrucción del plexo braquial para un chico que padece este problema desde su nacimiento. El plexo es el conjunto de nervios que le dan movimiento al brazo. Para llevar adelante la operación con el Doctor Cristian Cortez, llegará un equipo.

“Son tres cirugías que en el lapso de dos semanas implican la disposición del quirófano, una gran inversión, aplicación de tecnología, logística y recurso humano”, remarcó Rovasio.



Puesta en marcha del nuevo equipamiento



En cuanto a la incorporación tecnológica en el hospital Rovasio aseveró que la incidencia en los tratamientos es muy significativa, "por ejemplo el jueves recibimos el equipo móvil de radiología para quirófano arco en C que sirve para tomar imágenes alrededor de los pacientes”.

“En esta semana también hemos puesto en función un nuevo monitor multiparamétrico, incorporamos desde hace dos semanas un nuevo electro bisturí y se pone en marcha el nuevo tomógrafo para capacitar a los especialistas ".



¿Qué es un implante coclear?



En un oído normal las ondas sonoras atraviesan el conducto auditivo externo hasta llegar al oído medio. Allí provocan la vibración de la membrana timpánica y de tres pequeños huesecillos: martillo, yunque y estribo. De esta forma, estas vibraciones originan que líquidos contenidos en el oído interno entren en movimiento, dando lugar a que miles de células ciliadas del órgano del Corti transformen las vibraciones mecánicas en impulsos eléctricos que se transmiten a través de fibras nerviosas auditivas hasta la corteza cerebral.

La mayor parte de las sorderas profundas son debidas a una destrucción de estas células ciliadas del órgano de Corti y no a una lesión del nervio auditivo. El implante coclear básicamente lo que hace es sustituir a estas células dañadas, estimulando el nervio auditivo y enviando así señales al cerebro.

La técnica del implante coclear no consiste simplemente en la realización de una operación quirúrgica. El programa de implantes cocleares consta básicamente de tres fases: selección del paciente, cirugía y rehabilitación.

Los implantes cocleares únicamente están indicados en personas que padecen sordera profunda de asiento coclear en ambos oídos, que se benefician de forma escasa o nula de los audífonos Y que además se sienten motivados hacia el implante coclear.

Es muy importante recalcar que esta técnica está dirigida exclusivamente a aquellos sujetos con pérdidas totales de audición de los dos oídos. Sorderas de un solo oído o de menor intensidad, o que son bien compensadas con audífonos convencionales, no son susceptibles de ser tratadas con un implante coclear.

Estos criterios y otros más de índole técnica, han de ser tenidos en cuenta a la hora de indicar la aplicación de un implante. Por ello, antes de aconsejar la implantación, el paciente es sometido a múltiples estudios que tratarán de determinar que existen las condiciones idóneas para obtener un óptimo rendimiento del implante coclear.

La cirugía tiene una duración de aproximadamente dos horas y debe realizarse bajo anestesia general. Esta operación no lleva implícitos otros riesgos que los propios de cualquier otro acto entre varias opciones, aquella palabra o frase o sonidos ambientales que se le ha dicho. Las fases de reconocimiento y comprensión van destinadas a adquirir paulatinamente un reconocimiento del lenguaje fluido mediante la repetición de palabras y frases, y mantener una conversación interactiva, junto a la utilización de medios de comunicación como televisión, teléfono y radio.

Es importante recordar que una de las condiciones citadas como criterio de selección de candidatos es la motivación hacia el implante coclear. La activa colaboración del paciente, así como de su familia y amigos durante este período de reeducación es fundamental.