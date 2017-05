Resumen de noticias de Cinco Saltos

Charla Reflexiva y Participativa “Pensemos en Nuestros Hijos”



Con el lema “Pensemos en Nuestros Hijos” se realizó la primera Charla Reflexiva y participativa sobre prevención de la drogadicción, organizada por el Consejo del Niño y Adolescente de nuestra ciudad, a cargo del oficial Hernán Riquelme del Departamento de Toxicología de la Policía de Neuquén, el pasado viernes 05 de mayo en la Sala Hugo del Carril del C.A.F.



La misma fue dirigida a padres de niños y adolescentes con la participación de distintas instituciones de salud y organismos de protección de la ciudad.





Escuela Municipal de Boxeo 2017



Este miércoles 10 de mayo a las 19 horas se hace la apertura de la Escuela Municipal de Boxeo “Un Round Más” de Juan Amaya en un nuevo espacio, desde este año en el salón ubicado en Avenida Roca al 900 (ex Desarrollo Social).



Las inscripciones se encuentran abiertas y se realizan en la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Cinco Saltos en el Polideportivo Municipal N°2, en el horario de 08:30 a 12:30 horas.



Las clases tendrán lugar los días lunes, miércoles y viernes. Para menores de 18:30 a 19:30 horas, juveniles (12 a 17 años) de 19:30 a 20:30 y mayores de 20:30 a 21:30 horas.





Consejo Local de Cultura





Con la finalidad de seguir avanzando en la conformación del Consejo Local de Cultura se convoca a una nueva reunión mañana martes 09 de mayo a las 19 horas en la Sala de Arte Roberto Estévez.



La convocatoria es abierta a músicos, artistas plásticos, bailarines, actores, actrices y todos aquellos vinculados a la actividad artística cultural con el objeto de aunar criterios y trabajar en proyectos en común.



"Playing for Change Patagonia": Inscripciones Abiertas





La Municipalidad de Cinco Saltos recuerda que la escuela de Música y Arte Callejero Playing For Change Patagonia tiene sus inscripciones abiertas en:



- Graffitti; Martes y jueves de 16 a 17:30 horas en el B° Perón. Viernes de 16:30 a 18 horas en B° La Armonía y sábados de 10:30 a 12 horas en Anfiteatro Miguel Pavéz.

- Música; Lunes y miércoles de 20 a 21 horas en Anfiteatro Miguel Pavéz.

- Danza; Lunes de 18:30 a 20:30 horas en el B° Perón. Miércoles de 18:30 a 20:30 horas Escuela N°206 de Villa Margarita.

- Hip Hop; Lunes y miércoles de 18 a 19:30 hora en el C.A.F. Martes y jueves de 16:30 a 18 horas en B° La Armonía.

- Boxeo; Lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 21:30 horas en Salón Tribunal de Faltas, Av. Roca al 900

- Circo; Miércoles y viernes de 17:30 a 19:00 horas en B° Perón.



Las inscripciones se realizan de lunes a viernes de 08:30 a 12:30 horas en S.U.M. del Anfiteatro Miguel Pavez. En la sala de Arte Roberto Estévez 25 de mayo 50 y Polideportivo Municipal N°2 (Boxeo).



Playing For Change fue inaugurada recientemente en nuestra ciudad, es la primera del país y desarrolla los talleres mencionados.





Tributo a Grandes Bandas: Charly García





Vuelve el ciclo “Tributo a Grandes Bandas” en esta ocasión para homenajear a nada más ni nada menos que a Charly García. La cita es el sábado 20 de mayo a las 21 horas en la Sala Hugo del Carril del C.A.F.



Las bandas participantes serán Hipernatural, 4to Dígito, Maldita Garrapata, Darlas y Los Amigos del Barrio; quienes tendrán a su cargo la interpretación y en algunos casos reversión de distintos clásicos de Charly en sus diferentes proyectos y como solista.



Charly García, considerado una de las figuras fundamentales de la música contemporánea argentina, tanto por su talento como por su personalidad. Fundó dos de las bandas más importantes del rock argentino, Sui Géneris y Serú Girán, una banda de culto como La Máquina de Hacer Pájaros, y tiene una amplia carrera como solista. Con 47 discos oficiales grabados en 48 años (1969-2017), es considerado uno de los íconos del rock en español.



“Tributo a Grandes Bandas: Charly García” es con acceso libre y gratuito. Invita y organiza la Municipalidad de Cinco Saltos a través de la Subsecretaría de Turismo, Cultura y Educación.





“Historia de Amor y Hielo”





El lunes 15 de mayo se presentará “Historia de Amor y Hielo”, el musical éxito en Buenos Aires en el Cine Teatro Español de Cinco Saltos a las 18:30 horas.



“Entra a una fantástica tierra invernal que va más allá de la imaginación. Ana Elsa y el divertido muñeco de nieve comparten ahora su historia de amor verdadero. Creer es solamente el principio de este fascinante show.



Esta tierna y querida historia se presenta ahora en vivo. Serás mágicamente trasladado al mundo helado de Arandelle, donde te deslumbrarás con sorprendentes efectos especiales. Canta y baila las populares canciones de estas princesas y deja que tus sueños se conviertan en realidad”.



Entradas anticipadas en Laprida y San Martín de Cinco Saltos. Es una invitación de la Municipalidad de Cinco Saltos.