Allen: Talleres Culturales Municipales 2017

La Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Allen, informa que dio comienzo el ciclo lectivo 2017 de los Talles Culturales Municipales.



Los mismos contemplan distintas ramas culturales y se desarrollan, en forma vierta y gratuita, en diferentes espacios de la ciudad.-



Las inscripciones se encuentran abiertas en los días, lugares y horarios que se detallan, o bien en la Dirección Municipal de Cultura, Av. Eva Perón 189, plata alta.-



Las propuestas para este año son las siguientes:





Danzas Árabes:



Martes 10:00 hs. - Viernes de 19:00 hs



Lugar: Centro de Jubilados y Pensionados de Allen (Quesnel Nº77)





Danzas Nativas Adultos:



Miércoles y Viernes 15:00 hs



Lugar: Club de Abuelos Quillahue (predio ferrocarril)







Danzas Nativas Jóvenes:



Lunes y Viernes 17:45 hs



Lugar: Escuela Nº 342 - Bº Costa Oeste







Tango Jóvenes:



Miércoles 18:30 hs



Lugar: Escuela Nº 80 - Bº Norte







Tangos Adultos:



Miércoles 20:00 hs



Lugar: Centro de Jubilados y Pensionados de Allen (Quesnel Nº77)







Ballet Municipal de Tango:



Martes y Jueves de 18:30 hs



Lugar: Teatro Municipal de Allen



Avanzados desde 13 años en adelante







Escuela Municipal de Folklore “Prof. Haydee Raquel Balda”:



Lunes a Viernes 18:00 hs



Lugar: Escuela Municipal de Folklore (ex depósito de encomienda ferrocarril, Av. Eva Perón y Leandro Alem)







Malambo y Bombo:



Lunes 19:30 hs y Viernes 18:30 hs



Lugar: Lugar: Escuela Municipal de Folklore (ex depósito de encomienda ferrocarril, Av. Eva Perón y Leandro Alem)







Guitarra:



Jueves 18:00 hs



Lugar: Lugar: Escuela Municipal de Folklore (ex depósito de encomienda ferrocarril, Av. Eva Perón y Leandro Alem)







Violín:



Martes de 18:00 hs



Lugar: Polideportivo Municipal







Hip-Hop:



Martes 14:00 hs Lugar: Escuela Nº 342 - Bº Costa Oeste



Viernes 17:00 hs Salón de Soyem (L. Ramasco Nº 39)







Taller de Cerámica:



Lunes, Miércoles y Jueves



Lugar: Centro Comunitario Bº San Juan







Por consultas e inscripciones, deben dirigirse a la Dirección de Cultura o en los lugares donde se lleva a cabo la actividad en días y horarios señalados. La inscripción es gratuita.-