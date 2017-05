Resumen de noticias de Cinco Saltos

Apertura de Anexo Fundación Sordos Patagonia



Con la presencia del Intendente Municipal de Cinco Saltos Cr. Germán F. Epul, el Presidente de la Fundación Sordos Patagonia Iván Salgado, la Secretaria de la fundación Nancy Argimón, la Secretaria de Derechos Humanos y Desarrollo Social de la Municipalidad de Cinco Saltos Olga Sepúlveda, entre otros, se realizó la apertura del Anexo Fundación Sordos Patagonia.



El mismo funcionará en el área Social Municipal y Cinco Saltos es el primer municipio de la región en ofrecer este espacio, que será destinado a brindar capacitaciones, talleres, terapia, también a través del deporte y en conjunto con AANOVI (Asociación de Ayuda al No Vidente).



Para más información acerca del trabajo de esta fundación en la Ciudad, los interesados deberán acercarse a las oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos y Desarrollo Social en Avenida Roca al 90 o bien comunicarse al 4980260/4980454 internos 122/123.





Acto Revolución de Mayo





La Municipalidad de Cinco Saltos invita a la Comunidad a participar del Acto por el 207° Aniversario de la Revolución de Mayo que tendrá lugar el jueves 25 de mayo a las 11 horas.



Este año la actividad tendrá lugar en el Andén del Museo Regional ubicado en la ex estación de Ferrocarril del Parque Central de la Ciudad y se realiza en conjunto con la Asociación Amigos del Museo.



Luego de la entonación de los Himnos Nacional Argentino y de la Provincia de Río Negro, palabras alusivas de autoridad municipal y números artísticos de alumnos de establecimientos educativos.





Segunda Fecha de la Liga de Fútbol Femenino





El pasado sábado 06 de mayo se realizó la segunda fecha de la Liga de Fútbol Femenino en instalaciones del Polideportivo Municipal N°2.



Los resultados:



• Canchas Go-Go 2 – Stop 2

• Eclipse 2 – El Club 2



Quedaron pendientes Saltense/La Unión Saltense y Furia/Las Mamis.





Escuela Municipal de Boxeo 2017





Mañana miércoles 10 de mayo a las 19 horas se hace la apertura de la Escuela Municipal de Boxeo “Un Round Más” de Juan Amaya en un nuevo espacio, desde este año en el salón ubicado en Avenida Roca al 900 (ex Desarrollo Social).



Las inscripciones se encuentran abiertas y se realizan en la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Cinco Saltos en el Polideportivo Municipal N°2, en el horario de 08:30 a 12:30 horas.



Las clases tendrán lugar los días lunes, miércoles y viernes. Para menores de 18:30 a 19:30 horas, juveniles (12 a 17 años) de 19:30 a 20:30 y mayores de 20:30 a 21:30 horas.





Consejo Local de Cultura





Con la finalidad de seguir avanzando en la conformación del Consejo Local de Cultura se convoca a una nueva reunión hoy martes 09 de mayo a las 19 horas en la Sala de Arte Roberto Estévez.



La convocatoria es abierta a músicos, artistas plásticos, bailarines, actores, actrices y todos aquellos vinculados a la actividad artística cultural con el objeto de aunar criterios y trabajar en proyectos en común.