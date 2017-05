Bariloche: Los residentes podrán hacer excursiones a bajo costo con el EcoPase

La presentación estuvo a cargo del secretario de Turismo y Producción municipal Marcos Barberis y María Paula Giusti, creadora de la propuesta del EcoPase, con la participación de diversos prestadores turísticos que ya integran la red.



“Nuestro mejor promotor y publicista de los atractivos de la ciudad es el vecino —reflexionó Barberis—. Y muchas veces el valor de las excursiones no está a su alcance o está a precios internacionales.

Con este proyecto se busca que todos los vecinos de Bariloche y Dina Huapi puedan disfrutar de los productos, que los conozcan y que nos ayuden a crecer”.



Además, el secretario de Turismo y Producción resaltó el esfuerzo del sector privado para llegar a valores promocionales en el marco de esta propuesta: “Esto ayuda mucho a la difusión y a que el vecino se sienta parte de lo que tenemos en la ciudad”.



María Paula Giusti es la creadora de esta propuesta, que inicialmente presentó el pasado febrero en el marco de la convocatoria nacional “Innovar para Viajar”, un concurso de propuestas organizado por el Ministerio de Turismo de la Nación y articulado a nivel local por la Secretaría de Turismo municipal.



Tras el proceso de análisis y selección a partir de 1100 proyectos, la iniciativa fue elegida por el Ministerio como prefinalista entre los mejores 100 proyectos de innovación turística de la Argentina. Aquí en Bariloche, además, es uno de los proyectos seleccionados por la oficina municipal Punto Pyme por su potencial de crecimiento, de generación de empleo y de aporte a la economía local.



Giusti agradeció el apoyo del Municipio y de Emprotur, y destacó el trabajo codo a codo con una gran cantidad de prestadores turísticos locales que ya se sumaron a la red, que ofrece a través del EcoPase ofertas de 2x1 en baja temporada para excursiones lacustres, terrestres y actividades de aventura e invernales, además de sumar plus con otros beneficios.



La autora de la propuesta señaló que el EcoPase apunta no sólo a garantizar el acceso a los residentes a los atractivos turísticos de su lugar, sino también a dar una solución a un problema característico de los destinos de alta estacionalidad: “El producto turístico no genera stock, los lugares vacíos se pierden. Hay que plantearse cómo «reutilizamos» esa capacidad ociosa, que los prestadores no reduzcan empleos ni oferta, algo que frena el efecto multiplicador de ingresos”.



“El proyecto apunta a mejorar las bajas temporadas, para sustentar y agregar valor al destino, equiparar oportunidades de acceso a un derecho de todos que es el turismo, mejorar la calidad de vida, mantener ingresos y empleos, concientizar y formar mejores anfitriones”, explicó Giusti.



En pocos días, estará ya disponible al público el sitio web www.ecopase.com.ar, a través del cual los residentes de Bariloche y Dina Huapi podrán elegir las experiencias que más le gusten o que no conozcan, armar su EcoPase a medida y reservar sus lugares. Habrá paquetes temáticos: Historia, Aventura, Nieve y Family, desde $ 1300. También podrán adquirirse a través de la empresa comercializadora Bastión Travel.