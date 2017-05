Deportivo Viedma: Leandro Hiriart llenó de elogios a sus jugadores

Se muestra optimista, seguro de su equipo y de sí mismo. Leandro Hiriart, el entrenador de Deportivo Viedma, lo revela: “Sabemos que tranquilamente podemos ir a ganar allá porque lo hicimos en la temporada con todos los equipos de visitante. Tuvimos el récord a domicilio. Así que podemos conseguir una victoria en el próximo encuentro, sin ninguna duda”.



Si bien era una posibilidad, no estaba en los planes o, mejor dicho, en las ganas de ninguno vinculado al mundo Deportivo Viedma, perder un punto tan importante en casa.



-¿Sentís que se escapó un duelo clave?

-Por supuesto que hubiera sido mejor si hoy estuviéramos hablando con un 2-0 en el bolsillo. Pero la serie está 1 a 1, empatada. Lo que quiero decir, es que está para cualquiera. Así que es fundamental ponerse fuerte de la cabeza y mejorar.



-¿Mejorar qué?

La concentración. O, explicado de otra manera, la desconcentración. Arrancamos muy desconcentrados. Nos metieron un parcial de 19-2 que fue determinante para el resto del partido, ya que nos quedamos con los restantes tres parciales. Por eso siento que si ese primer cuarto hubiera sido diferente, hoy estaríamos conversando de otra cosa.



Si habláramos de un complemento. Un poco de desconcentración y otro poco de…

Individualismo. Pecamos de individualistas queriendo resolver cuestiones colectivas. Ahí también hubo un grave error. Al margen, no pegamos ninguna regla y encima no ligamos nada porque, sobre el final, aun con todas las cuestiones negativas que hemos tenido, contamos con cinco ocasiones para empatar o pasar en el marcador y en ninguna pudimos plasmar la ofensiva. Quizá nos metieron muchos puntos por errores nuestros y no tanto por mérito de ellos.



Viedma no pudo sacar chapa del 1 obtenido en la Fase Regular y se quedó con uno de los dos juegos en su casa. Incluso así, Hiriart transmite tranquilidad a simpatizantes y jugadores: “Esto recién empieza. Cada partido es una final y tenemos muchas posibilidades de festejar, ya sea en el cuarto o quinto choque. No importa en cuál. Las chances están y mañana vamos a hacer lo imposible para darle nuevamente una alegría a la gente que nos acompaña”.



Prensa: Deportivo Viedma

PH: Diario Río Negro, DeViedma