Finalizó el gran Prix y comienza el Torneo Internacional de Ajedrez

Del campeonato, participaron 55 jugadores de toda la región del Alto Valle de Río Negro y de la Confluencia de Neuquén.

Con 6 puntos, en 6 Rondas, el Maestro Fide Matías Leskovar se alzó con el primer puesto aventajando en 1 punto a su inmediato seguidorJoaquín Lima (5 ptos).

El evento tuvo la particularidad de entregar premios por categorías, logrando así alcanzar el primer puesto en la categoría Sub 1700, Patricio Fontenla de Neuquén y en la Categoría Sub 1900 Carlos Espíndola, de Cutral Có.

El torneo corresponde a una serie de 10 campeonatos a realizarse entre las provincias de Río Negro y de Neuquén, en los cuales cada torneo otorga puntos para la final, a jugarse con los 6 mejores de cada categoría: Sub 1700, Sub1900 y Max 1900.



Torneo Internacional de Ajedrez



En esta línea de actividades, el próximo 25 de mayo se realizará un importante torneo para quienes realizan este deporte, ya que otorgará Ranking Internacional. El Torneo Internacional de Ajedrez se realizará en el Club Santafesino de Neuquén. Y el formato de juego será: Sistema Suizo, 6 Rondas. Ritmo de Juego: 60 min más 30 segundos de incremento por jugador. Byes: 1 Bye para la primer ronda.



Informes: CLUB SANTAFESINO DE NEUQUÉN MF Daniel Pacheco, Mail: dpacheco@optimizanqn.com.ar

MF Matías Leskovar, , Mail: matiasleskovar@yahoo.com Ricardo Campaña, Mail: madejaneuquen@gmail.com