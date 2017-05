Kevin Johansen + The Nada se presenta en el Centro Cultural

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en Viedma, en el local Porteña (Belgrano 258) y en Patagones, en Kiosco Chano (C. Rivadavia 301).



"MIS AMÉRICAS, Vol. ½", el nuevo álbum de KEVIN JOHANSEN + THE NADA, es un disco de 13 canciones producido por Matías Cella (Jorge Drexler) y con la participación de Cachorro López, junto a su histórica banda The Nada y con invitados de lujo como Marcos Mundstock, Palito Ortega, Ricardo Mollo, Pity Álvarez, Miss Bolivia, Lito Vitale, sus hijasMiranda y Kim Johansen, el brasilero Arnaldo Antunes, los peruanos Kanaku y El Tigre, y el chileno Macha Asenjo (Chico Trujillo).



Después de un 2016 que vio su salida del exitoso "Mis Américas, Vol. ½", con una gira continental de presentación que los llevó por gran parte de Argentina y de Latinoamérica, con grandes elogios de la prensa continental y nacional, y 3 nominaciones a los Latin Grammys (entre ellas a la "Mejor Canción del Año" y al "Mejor Disco de Cantautor"), Kevin Johansen + The Nada llegan a Viedma, para presentar su último disco y sus canciones más aclamadas.



Grabado entre Buenos Aires, Río de Janeiro, Nueva York y varias ciudades más de nuestro Continente, "Mis Américas, Vol. ½" ahonda en el sonido americano de cabo a rabo que caracteriza a Kevin Johansen + The Nada, con un "DreamTeam" de invitados y productores locales y extranjeros de lujo comandados por el gran Matías Cella.