Patagones se prepara para iniciar la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2017

Más de 500 jóvenes de Patagones se inscribieron para formar parte de este importante evento cultural y deportivo, que reúne a toda la provincia.



Este año nuestro distrito incorporará nuevas disciplinas, tales como fútbol playa, canotaje y básquet tres, además de juegos electrónicos. La etapa deportiva iniciará el próximo martes, 23 de mayo.



En tanto, en el área cultural, algunas de las disciplinas serán: canto sub 15, canto sub 18, pintura, danza, tango sub 15, danza tango adultos, danza folklóricas tradicionales, danza folklóricas mixtas para chicos con discapacidad y conjuntos de rock. Esta etapa local, en tanto, se iniciará el próximo viernes 9 de junio, a las 10 horas, en Casa de la Cultura.



El director de Deportes, Néstor Pinta, sostuvo que "la reunión permitió coordinar las actividades que incorporará cada municipio, analizando los nuevos reglamentos. Este año tuvimos más convocatoria que el año anterior, y la idea es sumar más jóvenes".



Por su parte, la responsable de Cultura, Mónica Badillo, remarcó que "nos vamos muy conformes de este encuentro, ya que pudimos definir, además, el lugar donde se desarrollará la etapa regional, que será en Punta Alta, el próximo 15 de agosto".