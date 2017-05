Estudiantes y docentes en peligro por falta de mantenimiento

Desde el Departamento de Salud de UnTER denunciamos, que una vez más, la falta de mantenimiento en los establecimientos educativos pone en riesgo la integridad física de comunidades educativas.

Seguramente desde el Ministerio se intentará explicar que esto fue una falla técnica, un imprevisto, que la situación no pasó a mayores. Ninguna de estas excusas es aceptable, como tampoco lo es el colapso del sistema eléctrico en el Colegio Secundario nº 2 de Melipal debido al sistema sistemas de calefacción eléctrica que debieron instalar por el retiro de los medidores de gas el año pasado.



Es inadmisible que el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, continúe sosteniendo a funcionarios que no cumplen cabalmente con su tarea, y mucho más porque ponen en riesgo la vida de estudiantes y trabajadores/as. Seguiremos denunciando en cada espacio esta falta de previsibilidad, porque no queremos lamentar males mayores. Exigimos que el gobierno cumpla con su obligación de garantizar edificios en condiciones en toda la provincia.





Gral Roca-Fiske Menuco, 18 de mayo de 2017.



Claudia Asencio, Secretaria de Salud en la Escuela.

María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura

Patricia Cetera, Secretaria General