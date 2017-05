Weretilneck: "La energía nuclear es el camino que se está utilizando para evitar el calentamiento global"

Recordó que "hoy en el mundo hay 430 plantas de energía nuclear de estas características y varias más en construcción. Sólo Estados Unidos tiene más de 100, Francia donde el 80% de su electricidad se produce con esta vía, posee 50".

El Mandatario rionegrino hizo mención además al caso de Finlandia, "donde está el Partido Verde (de un muy desarrollado predicamento ambiental), y ha aceptado las plantas nucleares al igual que Holanda y China".



Desde la República Popular China, donde se encuentra formando parte de la misión oficial argentina, y en diálogo con radio Show de Roca, Weretilneck destacó que "la lucha contra el calentamiento global tiene como una de sus principales herramientas la energía nuclear. Hay una extrema rigurosidad de control de la seguridad en el orden internacional, y es un tema que no pasa por la Provincia de Río Negro".



El Gobernador recordó que "Argentina tiene tres plantas de energía nuclear y jamás en su historia tuvo un accidente o episodio nuclear. No hay fundamento para el temor. Nuestro Gobierno será el más preocupado en que no haya ningún tipo de impacto ambiental".



Weretilneck recordó que hay tres formas de generar electricidad. Una es la generación térmica, a través del uso de motores con fuel oil o gas, a un alto costo por el consumo de estos combustibles, con el agravante de ser contaminante y producir efecto invernadero o cambio climático.



Otra forma es la generación a través de las usinas hidroeléctricas en grandes represas. "Estas tienen como riesgo que dependen de las lluvias y si no hay agua no pueden producir energía, además del problema que significa la inundación de cientos de miles de hectáreas, los cambios que produce en el lugar", explicó.



Sostuvo que "la tercera forma es la producción de energía eólica y la nuclear. Esta última tiene como ventaja la posibilidad de producir energía durante mucho tiempo continuado con lo cual no depende de ningún tipo de circunstancias. La otra ventaja por la cual el mundo está yendo en ese rumbo es que no contamina y es la generación de energía más limpia y menos contaminante".



"Por ello el Gobierno Nacional resolvió la construcción de dos nuevas centrales, que se suman a las actuales Atucha 1 y 2 en el Río Paraná y Embalse en Río Tercero (Córdoba)".



Destacó que "la cuestión nuclear está regulada a nivel mundial, y se tienen que respetar ciertos estándares y rigurosos controles internacionales".



Confirmó que cuando la central esté en marcha, dará trabajo a 800 técnicos, trabajadores y profesionales que estarán ganando más de $100.000, "con todo el movimiento económico que ello implica. Seguramente se montará un nuevo pueblo en torno a la planta, con hospital, escuela, servicios, comercios. El hecho de generar una nueva actividad económica para la provincia es altamente positivo".



"En la construcción se invertirán cerca de U$S8.000.000.000 que dará trabajo a más de 4.000 personas, posibilitando el desarrollo de las empresas y comercio local", indicó finalmente.