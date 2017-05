Falta de mantenimiento edilicio, calefacción, comedor y riesgos en transporte

En la Escuela 289 se suspendieron clases por arreglos. El CEM 150, funciona en el Club Deportivo Roca, con falencias eléctricas y de calefacción. Muchas escuelas no cuentan con la recarga de matafuego. Magda Gigante comunicó que se ha requerido a la ART que realice prevención e inspección sobre seguridad y riesgo en las escuelas.



Sobre el transporte se señaló que desde el 2016 se realizaron amparos colectivos por padres del CEM Nº 106, Escuela Nº 38 de Stefenelli, Escuela Nº 107 de Paso Córdoba, este año, la misma empresa que fue denunciada ante la justicia, “Los Hermanos” ganó la licitación. La Delegada de Salud expresó “esta empresa pone en riesgo a muchos niños y jóvenes en donde presta el servicio. Hemos hecho solicitudes para que intervenga la Secretaría de Trabajo”.



En la Escuela Nº 317 no funciona el comedor, ni los talleres. Hubo una inspección, requerida a la Secretaría de Trabajo, el informe señala las deficiencias e irregularidades de la escuela. Ahí sí, el Ministerio y la Coordinación comenzaron a realizar los arreglos.



“La situación de Roca es un muestreo de lo que pasa en la provincia”, indicó Claudio Asencio, Secretaria de Salud en la Escuela hizo especial énfasis en que es responsabilidad del gobierno la seguridad y mantenimiento de los edificios, "garantizar las condiciones dignas para el proceso de enseñanza aprendizaje, pero también a la permanencia sin riesgo de las comunidades educativas”.



Asencio explicó que son seis los delegados y delegadas del Departamento de Salud en la Escuela de UnTER, recorren las instituciones escolares y acompañan a las comunidades educativas en la denuncia y las presentaciones ante la Subsecretaría de Trabajo, la ART y al Consejo Provincial de Educación.



"Debido a la falta de pago, en Bariloche tenemos más de doscientos chicos sin el servicio", señaló Claudia Asencio y además dijo que los “problemas estructurales, falta de mantenimiento, condiciones riesgosas como cables sueltos, expuestos. Una alumna del CEM 35 de Cipolletti sufrió una descarga eléctrica producto de la falta de mantenimiento”.



La Secretaria de Salud, informó que se requirió una convocatoria al Ministerio, para trabajar sobre la seguridad, mantenimiento, obras de las escuelas.



Maga Gigante expuso que “en Roca se han perdido más de un mes y medio de días clases, en diferentes escuelas, por problemas edilicios. La Escuela 317 perdió 15. La 289, 4 ¿quién repone, el ministerio que es el principal responsable?. Suspenden las clases debido a que no realizan el mantenimiento durante los recesos".



Gral. Roca - Fiske Menuco, 24 de mayo de 2017



María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura