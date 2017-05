"Queremos inversión en energía eólica con capitales nacionales, no centrales nucleares"

La legisladora rionegrina lamentó que en los últimos 10 años se haya priorizado la inversión en generación de energía eléctrica en base a fuentes contaminantes, como el carbón y el petróleo, y no en fuentes limpias como la solar y la eólica. "Hace dos años presenté en el Senado Nacional el proyecto 3715/2015, estableciendo por ley una meta a largo plazo para poder llegar de manera escalonada al año 2050 con el 100% de generación de energía eléctrica a base de fuentes limpias. En este viaje a China, el gobierno de Jujuy logró financiamiento para construir el parque solar más grande de Latinoamérica. Precisamente, este es el camino que sentimos que deberíamos estar transitando en Río Negro", explicó Odarda.

La parlamentaria del Frente Progresista también recordó que cada kWh producido por energía nuclear representa un costo económico mucho más elevado que cualquier otra fuente energética, sin contar los efectos catastróficos en casos de accidentes, transporte e impactos por la extracción del uranio, por ejemplo. "La inversión de 12.500 millones de dólares en las plantas nucleares planificadas por el Gobierno Nacional generarán sólo 1871 megavatios, mientras que los proyectos de energía solar y eólica otorgados por el plan RenovAR tienen una capacidad de 2400 megavatios, a un costo de 4.000 millones de dólares", concluyó Odarda, quien bregó por honrar el reciente Acuerdo de París, firmado por 158 países de todo el mundo para combatir el cambio climático.

Además, Odarda afirmó que "no se puede invalidar la opinión del pueblo en un tema tan sensible como lo es la generación de energía nuclear. No es un tema exclusivo de especialistas, sino de responsabilidad ciudadana". Agregó que "estamos hablando que el mundo ya paso por experiencias negativas como Chernobyl y Fukushima y que los efectos perduran en el tiempo, lo cual nos plantea un "para qué" poner en riesgo la vida de millones de especies y del ser humano mismo con una actividad de tan alto impacto. Es un derecho de toda persona la defensa de los principios básicos como la vida misma y el ambiente, éste ultimo ligado a nuestra salud y el buen vivir al que todos aspiramos. Y además es un deber de todos preservar el lugar donde vivimos para las futuras generaciones.".