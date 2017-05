Experto en energía nuclear ofreció disertación sobre sitios para la instalación de una central

El Mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Pedro Pesatti, funcionarios provinciales y municipales, referentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), autoridades del INVAP y de Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), empresa generadora de energía eléctrica y encargada de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.



En este marco, el Gobernador destacó la decisión del Gobierno Nacional de instalar la quinta central de energía nuclear en la provincia. "Es una gran y positiva noticia para los rionegrinos", dijo.



"Cuando hablamos de lo nuclear, siempre hay algunos miedos y dudas en la comunidad. Estamos convencidos que esta inversión va a generar una innumerable cantidad de beneficios", sostuvo.



Weretilneck señaló que la construcción de esta central significa "la inversión pública y privada más importante de la historia de la provincia, por encima incluso del ferrocarril y los canales de riego".



Pero aclaró que "si pensáramos esto solamente desde el punto de vista económico, no tendríamos la actitud democrática que queremos tener ante todos los rionegrinos" y resaltó la importancia de las charlas que se iniciaron hoy: "Serán los especialistas, científicos y profesionales quienes lleven adelante todas las explicaciones pertinentes".



Finalmente, Weretilneck destacó "la historia nuclear" de la provincia: "Desde el primer proyecto del general Perón, en los años 50, con la Isla Huemul en el Nahuel Huapi, hasta la creación del Instituto Balseiro, la sede permanente de la CNEA con el reactor experimental RA6 y las políticas de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu".



Por su parte, el gerente general de la CNEA, Enrique Cinat, sostuvo que Argentina "es un país nuclear" y que Río Negro "es un claro ejemplo de desarrollo científico y tecnológico".



En este sentido, habló del funcionamiento del reactor RA-6 como unidad docente del Instituto Balseiro en Bariloche, donde se han formado centenares de profesionales, así como de la construcción del reactor OPAL, instalado actualmente en Australia con un fuerte sesgo para la producción de radioisótopos.



Además, el especialista ofreció detalles del proceso de generación de energía eléctrica usando esta metodología, sus beneficios y usos en medicina, aplicaciones industriales y agropecuarias, preservación de alimentos, lucha contra plagas e insectos y tratamiento de efluentes, entre otras cosas.







"Se han estudiado detalles geográficas y de todo tipo"







El ingeniero Antonio Godoy llegó a Viedma especialmente invitado por INVAP y el Ministerio de Energía de la Nación. Es graduado con honores de la Universidad de Buenos Aires y posee una vasta experiencia en el área nuclear, que ha sido su principal campo de actividad profesional, a nivel nacional e internacional.



Explicó los criterios de selección y evaluación de los sitios de emplazamiento y el diseño de instalaciones nucleares, en particular en lo relacionado a eventos externos extremos de origen natural (como terremotos, tsunamis, inundaciones o volcanes, entre otros) o inducidos por la acción del hombre (explosiones o impactos de avión). También incluyó aspectos de la protección contra sabotaje y acciones malevolentes.



"No se ha estudiado sólo la provincia, sin todas las áreas geográficas que pueden afectar o no el sitio de emplazamiento de una instalación. El análisis no es solo del sitio o la región que lo circunda, sino que se puede llegar a miles de kilómetros de distancia", explicó.



En el caso específico de Río Negro "se han estudiado detalles geográficas y de todo tipo en un área que va hasta Chile e incluso hasta la Antártida hacia el extremo sur".



"En estos casos siempre existe una gran cantidad de incertidumbres. Pero hoy las metodologías consideran esas incertidumbres y se tienen en cuenta a la ahora del diseño", dijo.



Se refirió luego a las medidas internacionales que regulan la instalación y funcionamiento de las centrales en todo el mundo. "Hay una pirámide legal y regulatoria, con un fuerte marco de control, inspección y supervisión. Es muy difícil hacer estas actividades sino se respetan las normas".



Además, el especialista explicó que hay más de 440 reactores de potencia en funcionamiento en unos 200 sitios y en 31 países. Con un porcentaje variable en la generación, que va desde el caso de Francia, con un 76% del total del país, hasta otros casos como Argentina que tiene el 5% o Brasil que tiene el 3%".



Godoy ha participado en el desarrollo de los respectivos estándares de seguridad nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas, así como de organizador y líder de equipos de expertos multidisciplinarios de más de 130 misiones de revisión de la seguridad de instalaciones nucleares y de asistencia técnica y científica a numerosos países.



En Argentina, ha participado del diseño y construcción de las centrales nucleares de Embalse y Atucha II, en esta última en carácter de gerente del Departamento de Ingeniería Civil y de Planta de ENACE, hasta 1990.



Desde 2010, Godoy es consultor independiente. En este rol ha estado a cargo de los proyectos de reevaluación de la seguridad sísmica de las centrales nucleares de Atucha I, Atucha II y Embalse para NASA.



Además, ha sido el líder del equipo de expertos externos para el proyecto de evaluación del sitio de la Isla de Bangka, en Indonesia y es asesor técnico en proyectos de instalaciones nucleares en Jordania y Hungría.



Estuvieron presentes en la charla, el vicegobernador, Pedro Pesatti; el intendente de Viedma, José Luis Foulkes; los ministros de Agricultura Ganadería y Pesca, Alberto Diomedi; de Desarrollo Social, Fabián Galli; de Economía, Isaías Kremer; de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva; de Gobierno, Luis Di Giácomo; de Salud, Fabián Zgaib y de Turismo, Cultura y Deporte, Silvina Arrieta; el secretario de Estado de Trabajo, Lucas Pica; el secretario general de la Gobernación, Matías Rulli; la defensora adjunta del pueblo, Adriana Santagati; los legisladores Alejandro Palmieri, Graciela Valdebenito, Adrián Casadei, Norma Coronel, Roxana Fernández, Elsa Inchassendague, Sorya Yahuar, Rodolfo Cufré, Facundo López, Silvia Morales, Silvana Larralde, Leandro Tozzi y Elbi Cides.



Además, el presidente de INVAP, Horacio Osuna; el gerente en Gestión Ambiental de la CNEA, Daniel Cicerone; el director nacional de Gestión Estratégica de Tecnologías Nucleares, Juan José Gil Gerbino y el coordinador técnico del proyecto de la Quinta Central Nuclear e integrante de NASA, Manuel Guala.