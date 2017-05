Repudiamos la detención arbitraria de Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Río Negro

Todo en función de algunas prebendas para municipios pequeños que recibirían un poco mas y municipios grandes que recibirían migajas, de la enorme masa de recursos que tendrá disponibles el gobernador para distribuir sus acostumbrados subsidios pre electorales millonarios, como ya hizo en 2015 con los fondos petroleros, con el relato de que se harán algunas obras públicas que sólo son un listado de promesas.



Resulta un verdadero contrasentido detener a dos dirigentes gremiales, porque Aldo Capreti sigue detenido por lo mismo, con una imputación grave que no sucedió, pues no impidieron que la legislatura sesionara y aprobara una ley claramente inconstitucional que además importa una estafa para el pueblo rionegrino.



En realidad lo que pretende Weretilneck es cambiar el eje del despojo que han cometido votando esta ley, invirtiendo la carga de la prueba y de la culpa, pretendiendo que el delito lo cometen quienes se oponen y no quienes promovieron y votaron favorablemente esta ley.



Queda claro también el manejo vertical que tiene el poder ejecutivo sobre muchos funcionarios judiciales que le son genuflexos, como el fiscal Puntel que se anima a hacerle unos deberes tan siniestros como las detenciones de Capetri y Aguiar por una causa dibujada, cuando existen tantos crímenes gravísimos impunes en la provincia (muchos de ellos cometidos desde el propio poder estatal, tanto policial como judicial y político), fruto de la inoperancia o tolerancia de estos mismos funcionarios judiciales.



Exigimos la inmediata liberación de Capreti y Aguiar, asi como la anulación de los procesos injustos e ilegales que se les tramitan con el solo fin de disciplinar e impedir la protesta social legitima frente a los presentes y futuros latrocinios que el poder concentrado planifica llevar adelante contra el pueblo argentino y rionegrino.



Jorge Molina, Sec. Gral CTA RN.



Juan Fuentes Sec. Adjunto CTA RN y Sec. Gral. SOYEM Bariloche,



Mario Waldhron, Sec. Adjunto CTA RN, ATE Pocho Leprati



Emiliano Sanhueza, Sec. Gral. CTA RN, Regional Alto Valle Este y Sec. Adjunto SITRAJUR.



Nancy Ailigo, Sec. Gral. CTA RN, Regional Atlántica



Bárbara Palumbo, Sec. Gral. CTA RN, Regional Alto Valle Oeste.



Río Negro, 29 de mayo de 2017.