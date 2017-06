Cuando la justicia es manchada por la política

Como es de público conocimiento, el pasado miércoles 24 de mayo se votó en la Legislatura rionegrina una Ley que le permitirá al Estado Provincial emitir un bono público y poder así llegar a tomar un crédito por más de 580 millones de dólares, crédito que terminará pagando la ciudadanía toda, pero más allá del posicionamiento que hemos tenido como organización política, y que oportunamente hiciéramos público, rechazando esta forma de tomar créditos, queremos hacer ahora referencia a los hechos ocurridos frente a la Legislatura Provincial durante el tratamiento de ese proyecto.



En primer lugar decir que desde el socialismo valoramos y acompañamos siempre el reclamo de los/as trabajadores/as, aun cuando tenemos diferencias con algunos métodos, siempre priorizamos el debate con ellos/as, sintiéndonos parte del mismo colectivo y no en la vereda opuesta, convencidos de que estos –los/as trabajadores/as-, ocupan un lugar sustantivo en la sociedad y por lo tanto son interlocutores más que válidos para participar en las decisiones de la cosa pública.



En segundo lugar manifestamos comprender las reglas de un sistema democrático, en el que a partir de un proceso electoral, el pueblo elige a sus representantes y son éstos quienes deben necesariamente tomar decisiones en el marco de las reglas que fija el sistema, pero ello no significa que estas decisiones a tomar se hagan desde un lugar de privilegio, alejado del pueblo. Es en este punto donde me quiero detener: Quienes hacemos política no debemos desconocer que los sindicatos representan la voz de una parte importante del pueblo y que desde el Estado, los distintos gobiernos deben escuchar a todos los actores sociales.



Yendo a lo ocurrido fuera de la Legislatura, podemos afirmar que los hechos de violencia tienen un responsable fundamental, y no precisamente son los dirigentes gremiales. El gobernador Alberto Weretilneck es el responsable necesario de enrarecer el clima político de nuestra provincia, generando impotencia y reacción, fundamentalmente por desconocer la legitimidad de los representantes de ATE, y negociar a espaldas de estos, como “la tradición” lo indica, desde hace más de 20 años.



Volviendo a la legislatura, muchos/as de nosotros/as, y de ustedes, afiliados a los partidos que representamos, hemos participado de marchas junto a estos compañeros, hoy presos en el marco de lo que entendemos es un proceso de criminalización de la protesta, por consecuencia, presos políticos. De lo contrario no se explica la celeridad con la que actuaron el fiscal Pedro Puntel y sobre todo del Juez Carlos Mussi, quienes en tiempo record actuaron para detener a Aldo Capretti y ordenar la detención de otras personas, entre ellos el Secretario General de ATE Rodolfo Aguiar. De todos modos, lo mas oscuro sigue siendo la forma en que se metió preso a Aldo Capretti –Secretario Adjunto de ATE-, cuando dos policías de civil y sin mostrar orden judicial alguna, se lo llevaron literalmente a la rastra frente a su hija adolescente, y aun hoy, a pesar de las declaraciones del policía herido reconociendo que no fue Capretti quien lo lastimo, este compañero sigue preso.



Antes de finalizar, dejar en claro que desde el Partido Socialista no justificamos ningún tipo de violencia, ni hacia los trabajadores ni hacia los efectivos de las fuerzas policiales, entendemos y ratificamos nuestra definición de este acto como un acto de criminalización de la protesta.



Por todo lo expresado y considerando que con algunos/as de ustedes, en distintas oportunidades hemos compartido criterios similares, les solicito en nombre de la justicia social, de la democracia entendida como una herramienta para todos/as, en nombre de miles de compañeros/as trabajadores/as que esperan una señal de todo el arco político, brinden un mensaje alentando a que nunca más, la justicia sea manchada por la política que quiere tapar una deuda fenomenal con represión y encierro y se pronuncien por la excarcelación de los compañeros Aldo Capretti y Rodolfo Aguiar, detenidos en el marco de una protesta social.



Sin otro particular, me despido atentamente.



Paolo Etchepareborda

Presidente Partido Socialista de Río Negro



*Carta enviada al Presidente del PJ y UCR -de Río Negro-, Martín Soria y Darío Berardi respectivamente.

Río Negro, miércoles 31 de mayo de 2017