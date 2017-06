Bariloche: Se retiraron casi 65 camionadas de residuos en barrio Vivero

Estos trabajos de limpieza intensiva son parte del programa de limpieza y mantenimiento de espacios barriales implementado por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.



En el caso del barrio Vivero, se trata de la tercera vez en este año en que se realiza un operativo similar, con gran despliegue de personal de cuadrillas, maquinaria municipal y horas de trabajo. No obstante, tras cada operativo el sitio vuelve a convertirse en un depósito clandestino de residuos de todo tipo, sobre todo de gran porte, arrojados por algunos vecinos de este y otros barrios.



Durante las intensas tareas, que duraron tres jornadas completas, trabajadores municipales pertenecientes a la Subsecretaría de Servicios de la Municipalidad utilizaron retroexcavadoras, camiones y containers para retirar un enorme volumen de basura: fueron casi 65 camionadas, repletas de carrocerías de vehículos, restos de artefactos y electrodomésticos inutilizados, colchones, cartones y residuos domiciliarios sueltos.



Es particularmente preocupante la acumulación de residuos, muchas veces peligrosos, en este predio, que se encuentra detrás de la Escuela Kailén, a la cual concurren niños y niñas del nivel Inicial y Primario, y que ven expuesta su salud por las malas conductas de las personas que utilizan este espacio como basurero clandestino.



Por eso, se solicita a la comunidad en general y a los vecinos del barrio Vivero en particular que presten su colaboración con el mantenimiento de la limpieza del lugar no arrojando allí residuos de ningún tipo, y avisando a la Municipalidad si ven personas realizando esta acción. En estos casos, se solicita comunicarse al teléfono 442-1273 o a la línea gratuita 103 de Protección Civil.