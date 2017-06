Confirman la prisión preventiva que recayó sobre un hombre condenado por abuso sexual

Durante el mes de marzo, ese Tribunal tenía previsto realizar un juicio por el abuso sexual de una menor, sin embargo el imputado no se presentó a la audiencia. Entonces los jueces ordenaron su detención. Luego del juicio, fue condenado a seis años de prisión.



Consideró el STJ al momento de resolver el recurso de la defensa del condenado:



“En atención a lo expuesto, acuerdo con la motivación en que se asienta el dictado de la medida cautelar, en tanto es evidente que el claro indicio dado por el avance del proceso y el dictado de una sentencia condenatoria a pena de prisión de efectivo cumplimiento se conjuga con la reticencia concreta del imputado de comparecer al juicio, lo que intentó superar con una justificación que no era tal. De tal modo, en conformidad con el principio de razón suficiente, se acredita el riesgo de fuga.



La defensa argumenta que el encartado tiene arraigo en la ciudad, pero lo cierto es que también ha cambiado su lugar de residencia sin denunciarlo en el expediente. Añade que trabaja en Aguas Rionegrinas, pero no aporta documental específica de tal circunstancia o constancia de antecedentes que abonen una historia de trabajo. Aduce asimismo que su defendido no posee dinero, circunstancia que carece de la relevancia pretendida en orden a impedir o desactivar la posibilidad de fuga. En síntesis, ninguno de los argumentos desarrollados en el recurso de casación permite conmover la resolución impugnada, por lo que se concluye que no se ha presentado una crítica concreta y razonada de lo decidido”.



A principios de abril, la Cámara Segunda en lo Criminal de Cipolletti condenó a la pena de seis años de prisión efectiva al hombre que llegó a juicio acusado de abusar sexualmente de una niña de 12 años, que es su cuñada. En razón de ese vínculo familiar no se consigna aquí la identidad del imputado, puesto que debe resguardarse a la víctima.



El juicio se realizó el 22 de marzo y ese mismo día el Tribunal dispuso la prisión preventiva del acusado. Se advirtió el riesgo procesal de “peligro de fuga” ya que el procesado, en un primer momento, no se presentó a la audiencia. Luego exhibió un certificado médico por una supuesta dolencia. Entonces fue revisado por el médico forense del Poder Judicial, quién constató que el hombre gozaba de buena salud. Finalmente, ya durante el debate, el hombre aportó dos domicilios, uno en Cipolletti y otro en Cinco Saltos. A raíz de la detención, el defensor particular interpuso el recurso de casación que fue rechazado recientemente por el STJ.



Al momento de dictar la condena los jueces evaluaron el contenido de la declaración de la niña en la cámara Gesell y lo que dijeron sus familiares. Específicamente un hermano de la víctima que el día del hecho salió a fumar y observó que su cuñado se masturbaba delante de la menor. Después de ese episodio la niña pudo contar lo que estaba sucediendo.



El hecho imputado fue fijado en la ciudad de Cinco Saltos entre principios del año 2013 y el 6 de octubre de ese mismo año en la vivienda del acusado. La calificación legal fue la de “abuso sexual gravemente ultrajante”. Según la acusación, el imputado efectuó tocamientos a la niña por debajo de la ropa.



Delegación de Comunicación Judicial de la Cuarta Circunscripción - Poder Judicial de Río Negro