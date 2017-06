La comunidad de Patagones ya puede disfrutar del complejo natatorio del club Atenas

Tras el corte de cintas que dio lugar a la apertura de las nuevas y reacondicionadas instalaciones, el intendente José Luis Zara indicó que "esta apertura es el reflejo del diálogo continuo que el Municipio mantiene con los clubes e instituciones. No dudamos en llevar adelante este proyecto, que dará más oportunidades a la comunidad de Patagones".



Zara destacó el trabajo que realizó personal de la secretaría de Obras y Servicios Públicos en la remodelación de los espacios, y la dirección de Deportes en cuanto a la planificación de las actividades.



"Nos da mucha alegría poner en marcha la pileta", destacó.



Por su parte, el Presidente del club, Juan Cruz Montoto Guerrero, felicitó al Municipio por "animarse a este proyecto de inclusión social".



"Nos sentimos muy reconfortados, por intermedio del Municipio, de lograr un beneficio que llegará a todos. La pileta ha quedado hermosa. Como institución teníamos pendiente el mantenimiento de las instalaciones, y su propuesta nos pareció una idea maravillosa para que toda la comunidad de Patagones pueda disfrutar de un espacio en excelentes condiciones", sostuvo.



Por último, el director de Deportes Municipal, Néstor Pinta, expresó que "esta propuesta surgió luego de una reunión entre el equipo de Deportes y la comisión del club, para beneficio del partido. Desde un principio no dudamos en llevarle la inquietud al Intendente, quien acompañó el proyecto. Fue un esfuerzo muy grande, pensado para toda los vecinos de Patagones. Vamos a continuar con el mejoramiento de este lugar y esperamos que todos puedan disfrutarlo".



Entre las refacciones llevadas a cabo por personal municipal, se encuentra la instalación de un climatizador de agua catalítico; un aire industrial; bombas de agua; calefactores; reflectores led; un equipo de ozono, y la restauración de los sanitarios, cambios en el cielo raso y la membrana en vestuarios; puesta en funcionamiento y reparación de bomba extractora de agua; desinfección y limpieza del piso en pileta; colocación de matafuegos y luces de emergencia; mampostería; pintura, colocación de rampa de acceso y barandas, entre otras mejoras.



Estuvieron presentes en el corte de cintas, la Presidente del HCD, María Ciccone; el Jefe de Gabinete, Daniel Paredes; los secretarios de Obras y Servicios Públicos, y de Desarrollo Social, Jorge Isaac y Stella Fibiger; la coordinadora de Programas Públicos y no gubernamentales, Alicia Ludueña, junto al subsecretario de Servicios Urbanos, Guido Bergandi, entre otras autoridades.



Inscripciones



Los interesados en conocer los horarios y cupos disponibles deberán dirigirse, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, a las oficinas de Deportes, ubicadas en Celedonio Miguel 593. También podrán asesorarse en el natatorio del Club Atenas, entre las 8 y las 12 y entre las 14 y las 22.



La Municipalidad de Patagones incorporó horarios y modalidades para que la pileta sea disfrutada por los establecimientos educativos, mientras que, aquellas personas que deseen concurrir de manera particular, deberán coordinar los días y horarios disponibles.