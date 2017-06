Actividad 8 de junio 18:30 hs. en Casona "Bachi" Chironi

Expondrán:

· Celia Alicia GALEANO y Fabián GAITAN de "HIJOS LA MATANZA" Querellantes en las causas de crímenes de lesa humanidad cometidos en los Centro Clandestino de Detención y Exterminio: Ex Brigada de Investigaciones de San Justo en dependencias de la policía de Buenos Aires; y Ex brigada de Investigaciones de Lanús,"El Infierno", dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz.

· Alejandra SANTUCHO de "HIJOS Bahía Blanca": Causas V Cuerpo de Ejército.

· Adriana METZ, hija de los detenidos-desaparecidos Raúl Metz y Graciela Romero y hermana del bebe "apropiado" que nació en el Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" de Bahía Blanca el 17/04/1977.

· Alberto EPSTEIN, de la "Asociación de Ex Presos Políticos de Río Negro" : "Los derechos humanos y los desafíos en la actualidad".



Musica en Vivo:

· Daniel Quillon "Suena siete"

· Roly Pérez



Julia Garcia

Asoc. de Ex P.P. de Río Negro