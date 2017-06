Nuevo Encuentro fue reconocido como partido político

Nuevo Encuentro es un nuevo partido político de centro izquierda que forma parte del campo nacional, popular, democrático y latinoamericanista y reconoce el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Su Presidente a nivel nacional es Martín Sabbatella (ex Intendente de Morón y ex titular de la AFSCA). Lo integran también Hugo Yasky, Edgardo Mocca, Gabriela Cerutti, Adrian Grana y Monica Macha, entre otras y otros.



En la actualidad tiene constituidas 12 mesas locales y desarrollo en otras 4 localidades de nuestra provincia, con una mesa de acción política conformada por Leandro García de El Bolsón, Laura de la Rosa de Bariloche y Matías Chironi de Viedma, y una mesa territorrial conformada por dos integrantes de cada mesa local. Esa estructura será reemplazada por una formal conformada por la Mesa de Conducción y la Asamblea Provincial, además de las Mesas Locales.



"Planteamos un proyecto político que considera ineludible la necesidad de construir gobiernos que defiendan los intereses de las mayorías populares y no, como ha ocurrido hasta ahora en nuestra corta historia como provincia, que sean las corporaciones las que definen cuál debe ser nuestro destino" afirmaron desde la mesa de acción política.



"Esa necesidad no puede estar escindida de lo que ocurra a nivel nacional. De allí viene nuestra pertenencia e identidad Kirchnerista, porque creemos en que es imposible lograr un tipo de gobierno de esas caracteristicas si nos gobierna un empresario neoliberal, conservador y autoritario" agregaron.



Expresaron que "el Kirchnerismo es la expresión más clara de oposición a un presente de graves retrocesos en materia de derechos reconquistados y por ello ganará de manera contundente las elecciones de octubre. Hay mucha decepción de amplios sectores de nuestras sociedades".



"Nuevo Encuentro ha demostrado la fortaleza suficiente para representar sin dobleces ese rechazo y llevar al Congreso Nacional las expresiones de los sectores más vulnerables y vulnerados en los últimos tiempos" finalizaron en referencia a la posibilidad de que una o un integrante del espacio integre las listas para las próximas elecciones de Diputados Nacionales.