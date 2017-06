Sin ninguna duda no está solo. Una corte de mediocres y mezquinos lo acompañan. Fácil es reconocerlos porque reptan no caminan.



Apenas pueden levantar la vista de un zócalo porque esa es la altura, el alcance de sus triviales ambiciones.



Iribarren, Martínez, Lavin, Mansilla, cuatro nombres apenas para identificar a estos que vinieron a destruir. Los mediocres que quieren robarnos una construcción que demandó tiempo y esfuerzos. Como ladrones llegaron después del festejo y nos asaltan la casa, nos quieren quitar lo que con transpiración obtuvimos.



No están solos. No.



Son empleados. Creen que este es el camino. Vieron a otros antes disputando la minoría para condicionar el camino. Y lo vimos! No querían ser reconocidos con una propuesta que enriqueciera, solo querían cargos. Son iguales. O peores. Ahora son los mandaderos.



Estas mujeres radicales que nunca pedimos nada, que con modestia y tesón mantuvimos en alto las banderas les decimos que no declinamos nuestra decisión de acompañar la fórmula que encabezan Lorena Matzen - Sergio Capozzi y que con los tacos de punta vamos a sacar a los mediocres y bandidos de nuestras casas, los comités de la UCR rionegrina.









Firman:



