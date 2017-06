Ley antirremates: Odarda denuncio nuevo hostigamiento a productor de Mainque

Esta familia en reiteradas oportunidades ha refinanciado tratando de quedar en el sistema, con la problemática de que en varios años fueron perjudicados por la caída de granizo. Presentaron los correspondientes certificados de daños, volviendo a refinanciar llegando inclusive al punto de desprenderse de sus bienes para pagar, con la desventaja de quedar fuera del convenio suscripto oportunamente por ley entre el BANCO NACION y la PROVINCIA. Esto así, sufrió nuevas intimaciones malvendiendo sus bienes para cumplir con los pagos hasta que nuevamente la caída de granizo los dejó sin producción.

Es importante destacar que esta situación también se repite en otros productores a los que no les queda más por vender, "La carencia histórica de políticas que resguarden a pequeño productor no se resuelve con hostigamiento judicial, siempre hubo voluntad de regularizar la deuda pero el clima y el mercado no acompañó", afirmó Odarda.

"Solicito que se tome conocimiento de la emergencia en que se encuentran nuestras economías regionales y en particular la pera y la manzana, que se cumpla la legislación provincial y nacional vigente, para que los productores sigan trabajando sus chacras, para que la producción de fruta se realice con productores y no con empresas multinacionales, para que los emprendimientos de otra índole no avancen sobre las plantaciones frutales, para que la larga lista de fruticultores que dejaron de serlo no siga agrandándose creando un daño, en muchos casos irreparable, a nuestros pueblos de los valles de rio Negro." reclamó la Senadora rionegrina.