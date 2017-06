Río Negro presentó al país sus ofertas para la temporada de invierno

La presentación, que contó con el acompañamiento del gobernador, Alberto Weretilneck, se desarrolló en el hotel Four Seasons.



"No sólo que venimos con una gran nevada de más de un metro en los cerros sino que ahora comenzó a nevar otra vez en los principales destinos. Si hay algo que no va a faltar ni en El Bolsón ni en San Carlos de Bariloche es la nieve. Lo más importante está", aseguró el Mandatario provincial.



Weretilneck agradeció el trabajo impulsado por los intendentes de Bariloche, Gustavo Genusso; de El Bolsón, Bruno Pogliano y de San Antonio Oeste, Luis Ojeda; y la labor de los operadores turísticos privados que apuestan permanentemente a Río Negro.



Por su parte, la ministra de Turismo, Cultura y Deporte, Silvina Arrieta, sostuvo que desde la gestión provincial están "expectantes por el inicio de la temporada en Bariloche y El Bolsón, ya que tuvimos importantes nevadas en los cerros y eso es muy bueno porque la nieve es la estrella de nuestros atractivos en la cordillera".



Por su parte, la secretaria de Turismo Silvia Luzzardi, enfatizó que "en esta temporada, Bariloche tendrá alrededor de 25 vuelos diarios que serán fundamentales para recibir más turistas y generar mayores ingresos al comercio andino".



La presentación y puesta en escena estuvo a cargo del Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (EMPROTUR), y contó con la presencia de celebridades, operadores de turismo, autoridades de todo el país y público que fue seducido con los destinos rionegrinos.



También estuvieron representantes de los centros de nieve de Bariloche y El Bolsón y del avistaje de ballenas y fauna marina de la costa atlántica rionegrina.



Esta es la cuarta actividad de lanzamiento de temporada que la Secretaría de Turismo de Río Negro lleva adelante. La primera fue en Cipolletti, después en Rosario, Córdoba y ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.