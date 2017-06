Estado de transitabilidad de rutas provinciales

En tal sentido se hace saber que se encuentra en marcha el operativo nieve, con despeje rutinario de nieve y hielo de las rutas provinciales de San Carlos de Bariloche y El Bolsón.



Se solicita circular a baja velocidad y tener en cuenta que las máquinas viales no conservan la mano.



Por otra parte, se comunica que hay sectores con barro en calzada, como consecuencia del deshielo y precipitaciones de distinta intensidad y se registran nevadas en el centro, sur y oeste de la provincia.



Asimismo, se recomienda transitar preferentemente en vehículos de tracción doble, en las rutas provinciales de las regiones cordillerana y sur, y portar cadenas preventivamente.



Estado actual de las rutas provinciales de las Regiones Sur y Cordillerana



Operativo Nieve. Recorrido diario: Camión barrenieve de Vialidad Rionegrina emprende su recorrido aproximadamente a las4.30 a.m. de lunes a lunes, partiendo desde el campamento del Cerro Catedral hacia el km. Nº 8 de la Avenida Exequiel Bustillo. Posteriormente, Ruta Provincial Nº 80 y camino de Acceso al Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de San Carlos de Bariloche. Continúa el recorrido rutinario por aproximadamente 15 kilómetros de la Ruta Provincial Nº 82, hasta empalmar el kilómetro Nº 25 de la Avenida Bustillo (retrocediendo hasta el kilómetro 8) y finalmente el Circuito Chico de Bariloche, sobre la Ruta Provincial Nº 77.



Ruta Provincial Nº 5: Maquinchao – El Caín: Calzada de ripio transitable preferentemente en horarios diurnos, con mucha precaución. Se registran sectores con barro. Circular preferentemente en vehículos de tracción doble.



Ruta Provincial N° 6: Empalme El Bolsón – El Maitén – Ñorquinco – Río Chico – Mamuel Choique, Calzada de ripio transitable con precaución. Sectores con barro. Se registran sectores con nieve en calzada. Se recomienda circular en horarios diurnos, a baja velocidad, preferentemente en vehículos doble tracción y portando cadenas.



Mamuel Choique – Ojos de Agua: Calzada de ripio transitable con precaución por sectores con barro. Se registran sectores con nieve en calzada. Se recomienda circular en horarios diurnos, a baja velocidad, en vehículos doble tracción. Portar cadenas para circular.



Ojos de Agua – Ingeniero Jacobacci: Calzada de ripio transitable con precaución. Sectores con barro. Se recomienda circular a baja velocidad, en horarios diurnos y preferentemente en vehículos de tracción doble. Se registran sectores con nieve, portar cadenas para circular.



Ingeniero Jacobacci (Norte) – Colan Conhue – Chasico: Calzada de ripio transitable con precaución. Sectores con barro. Se recomienda circular en horarios diurnos, a baja velocidad y preferentemente en vehículos de tracción doble. Se registran sectores con nieve, circular portando cadenas.



Ruta Provincial N° 8 Norte: Entre Los Menucos hasta el empalme con la Ruta Provincial Nº 6 (San Antonio de El Cuy), calzada pavimentada transitable con precaución por formación de hielo (por bajas temperaturas y heladas matutinas). Circular sólo en casos de necesidad, en horarios diurnos y a muy baja velocidad para evitar despistes. Se recomienda portar cadenas.



Ruta Provincial N° 8 Sur: Calzada de ripio transitable con precaución por sectores con barro. Circular en horarios diurnos, a baja velocidad y preferentemente en vehículos doble tracción.



Ruta Provincial N° 64: Calzada de ripio transitable con precaución entre Ramos Mexía y, Rincón Treneta. Circular preferentemente en horarios diurnos. La ruta de ripio 508 a Yaminué, transitable con precaución. Sectores con barro.



Ruta Provincial N° 66 Norte: Desde Ramos Mexía hasta el Bajo Cullún Leufú, transitar con precaución por zonas bajas y baches en calzada. Sectores con barro. Circular en horarios diurnos, a baja velocidad y preferentemente en vehículos de tracción doble.



Ruta Provincial N° 66 Sur: Tramo desde Ramos Mexía hasta el empalme con la ruta terciaria 507, calzada de ripio transitable con precaución por sectores con barro. Circular en horarios diurnos, a baja velocidad y preferentemente en vehículos de tracción doble



Ruta Provincial Nº 66, desde el empalme con la ruta 507 hasta Comico, calzada de ripio transitable con precaución por sectores con barro. Circular a baja velocidad en horarios diurnos y preferentemente en vehículos de tracción doble.



Ruta Provincial Nº 66, desde Comico hasta el empalme con la Ruta Provincial Nº 8 en dirección a Los Menucos, calzada de ripio transitable con precaución por sectores barro. Circular en horarios diurnos y preferentemente en vehículos de tracción doble.



La ruta terciaria 507, desde el empalme con la ruta provincial 66 hasta Sierra Colorada,calzada de ripio transitable con precaución por sectores con barro. Circular en horarios diurnos y preferentemente con cadenas y en vehículos de tracción doble.



La ruta terciaria 513 a Pilquiniyeu, transitable con precaución. Circular preferentemente en vehículos de tracción doble.



Ruta Provincial Nº 67: Comallo – Cañadón Chileno – Laguna Blanca – Mencue: Calzada de ripio transitable con precaución por sectores con barro. Circular preferentemente en vehículos de doble tracción. Calzada despejada de nieve. Circular en horarios diurnos y a baja velocidad.



Mencue – Chasico: Transitable con precaución, por sectores con barro en calzada. Circular en horarios diurnos, preferentemente en vehículos de tracción doble. Restricción para vehículos pesados.



Chasico – La Esperanza: Transitable con precaución, por sectores con barro en calzada. Circular en horarios diurnos, preferentemente en vehículos de tracción doble. Restricción para vehículos pesados.



La Esperanza – Sierra Colorada: Calzada de ripio transitable con extrema precaución por formación de barro y sectores nevados. Restricción para vehículos pesados. Circular en horarios diurnos



Ruta Provincial Nº 68: Desde Sierra Colorada, ruta transitable por 40 kilómetros en dirección Norte, hasta Puesto “Cocina Redonda”



Ruta Provincial Nº 72: Ruta Provincial Nº 5 – Rucu Luan: Calzada de ripio transitable con precaución por barro en calzada. Transitar en horarios diurnos, a baja velocidad y preferentemente en vehículos doble tracción. Equipamiento pesado trabajando en dirección a Rucu Luan – Paralelo 42



Ruta Provincial Nº 76: Ing. Jacobacci – Quetrequile – Límite Provincia Chubut: Calzada de ripio transitable con precaución. Circular en horarios diurnos, a baja velocidad y preferentemente en vehículos de tracción doble. Sectores con barro en calzada por el deshielo.



Rutas Provinciales 77 y 79: Circuito Chico Bariloche – Colonia Suiza: Calzada de ripio transitable con precaución. Circular a baja velocidad por sectores con barro en calzada. Utilizar preferentemente vehículos de doble tracción



Ruta Provincial Nº 80: Camino de Acceso al Aeropuerto: Se registran nevadas. Circular con precaucón, a baja velocidad. Equipos de Vialidad Rionegrina afectados al despeje de hielo y nieve.



Ruta Provincial Nº 80: En dirección hacia la ex ruta 40, calzada transitable con mucha precaución por sectores con barro. Circular a baja velocidad y a través de vehículos de tracción doble. Transitar en horarios diurnos.



Ruta Provincial Nº 81: Camino a Cascada Los Alerces transitable con mucha precaución por sectores con barro y pozos. Circular en horarios diurnos, a baja velocidad y preferentemente en vehículos de tracción doble.



Ruta Provincial Nº 82: Lago Gutiérrez – Arelauquen – Avda. Los Pioneros: Circular con precaución, a baja velocidad y evitando maniobras bruscas. Equipamiento pesado afectado al despeje de hielo.



Ruta Provincial Nº 83: Ruta 40 – Límite República de Chile: Sectores con barro en calzada. Circular con precaución y en vehículos de tracción doble preferentemente, a baja velocidad por registro de heladas en la zona. Equipos viales en la zona. Especial precaución por presencia de troncos en la zona de banquinas.



Rutas Provinciales Nº 84 y 86 – Circuito de Mallín Ahogado: Calzada de ripio transitable con precaución. Circular a baja velocidad por registro de heladas y sectores con barro. Utilizar preferentemente vehículos de tracción doble. Se registran nevadas, portar cadenas para circular.



Balsa de Villa Llanquín: RIGE HORARIO INVERNAL: De 8 a 20, todos los días de forma gratuita



Estado actual de las rutas provinciales de la Región Noroeste y Alto Valle



Ruta Provincial Nº 6: General Roca – Casa de Piedra: Calzada transitable con precaución. Respetar las velocidades máximas permitidas. Equipamiento pesado trabajando en la zona de banquinas.



General Roca – Paso Córdova – El Cuy: Transitar con precaución entre Cerro Las Tres Cruces y Cerro La Cruz. Calzada con sectores muy deteriorados entre las Tres Cruces y Puesto Zinelli. Circular a baja velocidad y con extrema precaución por formación de hielo.



Empalme ruta 8 – Chasico: Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 7: Tramo Balsa Las Perlas – Empalme Ruta Provincial Nº 6: Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 57: Ruta Provincial Nº 6 – Medanito (hacia ruta nacional 151): Calzada de ripio transitable con mucha precaución. Sectores con irregularidades, zanjas y pozos en la traza. Desvíos conformados.



Tramo Empalme ruta 6 – La Japonesa: Calzada de ripio transitable con mucha precaución, sectores con pozos, e irregulares. Desvíos conformados.



Tramo Empalme ruta nacional Nº 151 – Valle Verde – Octavio Pico: Sectores irregulares. Transitar con precaución. Respetar velocidades máximas permitidas.



Ruta Provincial Nº 65: General Roca – Allen: Transitar con precaución. Sectores de calzada irregular. Circular a baja velocidad. Prestar especial atención a la cartelería, respetando estrictamente su contenido informativo o preventivo.



Ruta Provincial Nº 68: Empalme ruta – Ruta 6: Calzada de ripio con sectores irregulares, transitar con precaución. Equipamiento pesado trabajando en cercanías a El Chocón.



Empalme Ruta Provincial Nº 6 – Arroyo Curru Leuvú: Transitable con mucha precaución.



Ruta Provincial Nº 69: Ruta nacional 151 - Empalme El Chañar: Transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 70: Cinco Saltos – Lago Pellegrini: Transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial 71: Ruta 6 (Trica Co) – Ruta 74: Calzada de ripio transitable con precaución por sectores con barro.



Ruta Provincial Nº 73: Naupa Huen – Aguada Guzmán: Calzada transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 74: Chasico – Aguada Guzmán – Cerro Policía – Ruta 68: Calzada de ripio transitable con precaución por sectores con barro.



Ruta Provincial Nº 78: Naupa Huen – Empalme Ruta Provincial Nº 67 (Mencue): Calzada de ripio transitable con precaución por sectores con barro.





Estado actual de las rutas provinciales de las Regiones Valle Medio y Atlántica



Ruta Provincial Nº 1 – Camino de la Costa



Transitar sin superar los 60 km/hora en los tramos de calzada de ripio. Reducir la velocidad al momento de cruce con otros vehículos, para evitar desprendimiento de material y situaciones de polvo en suspensión.



Viedma – El Cóndor: Calzada pavimentada. Transitar con precaución. Respetar las señales viales y las velocidades máximas permitidas.



El Cóndor – La Lobería: Calzada pavimentada. Transitar con precaución. Respetar las señales viales y las velocidades máximas permitidas.



La Lobería – Bahía Rosas (La Ensenada): Calzada de ripio transitable con precaución. En Bahía Rosas (La Ensenada), sectores con arena en calzada, transitar con precaución.



Bahía Creek – Caleta de los Loros: Tramo de calzada de ripio intransitable por acumulación de arena en calzada. Equipamiento de Vialidad Rionegrina trabajando en el despeje de la traza.



Caleta de Los Loros – Pozo Salado: Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Pozo Salado – Puerto San Antonio Este: Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 51: Entre Viedma y el Aeropuerto, calzada pavimentada transitable con mucha precaución. Desde el comienzo de la calzada de ripio (desde el Aeropuerto de Viedma) hasta el Balneario Bahía Creek, calzada transitable con precaución con sectores irregulares. Desvíos conformados en el tramo. Sectores de calzada pesada por barro. Equipamiento pesado trabajando en el enripiado de la ruta.



Ruta Provincial Nº 52: Ruta Nacional Nº 3 – Ruta Provincial Nº 1 (Pozo Salado): Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 53: Zanjón de Oyuela – Guardia Mitre – General Conesa: Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 88: Empalme Ruta Provincial Nº 51 – La Lobería: Calzada de ripio en mal estado. Transitar con extrema precaución. Sectores con pozos e irregularidades.



Ruta Provincial Nº 50: Río Colorado – Empalme ruta 55 – Guardia Mitre: Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos. Equipamiento pesado trabajando entre Río Colorado y Guardia Mitre



Ruta Provincial Nº 2: El Solito - San Antonio Oeste: Transitar con precaución por baches e irregularidades en la calzada. Respetar las velocidades máximas permitidas.



Ruta Provincial Nº 4: Valcheta – Pomona: Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 5: Sierra Grande – Arroyo Ventana: Calzada de ripio transitable con precaución por sectores con barro.



Arroyo Ventana – Conaniyeu: Calzada de ripio transitable con mucha precaución por sectores muy pesados por barro. Circular preferentemente en vehículos de tracción doble, a baja velocidad.



Ruta Provincial Nº 7: Puente Valle Azul – Valle Azul – Luis Beltrán: Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos. Desvíos conformados a la altura de la nueva alcantarilla construida para habilitar el cruce del canal. Respetar la señalización. Equipos viales trabajando entre Valle Azul y El Puente.



Ruta Provincial Nº 9: Tramo Ruta Nacional Nº 3 – Punta Colorada: Calzada de ripio, transitable con mucha precaución por pozos, serrucho e irregularidades.



Ruta Provincial Nº 54: Ruta Nacional 22 – Pichi Mahuida: Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 55: Ruta Provincial Nº 50 – Meridiano V: Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 56: Empalme Ruta Nacional 22 (Choele Choel) – Fortín Uno: Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 57: Río Colorado – Eugenio del Busto – Juan de Garay – Pichi Mahuida: Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos. Sectores de calzada con zona de bajos e irregularideades. Equipamiento pesado trabajando entre Juan de Garay y Río Colorado.



Ruta Provincial Nº 58: Ruta Nacional Nº 23 - Sierra Pailemán – Arroyo Los Berros: Calzada de ripio transitable con precaución, habilitada para todo tipo de vehículos. Sectores irregulares con serrucho a 5 kilómetros de Aguada Cecilio y desde ese punto en dirección Sur, hasta Sierra Pailemán.



Ruta Provincial Nº 60: Valcheta – Chipauquil: Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos. Sectores con serrucho por 5 kilómetros, desde Valcheta en dirección Sur.