Confirmaron los primeros casos de Gripe A en Viedma

Como en los inviernos anteriores reapareció el fantasma de la gripe A H1N1 en la capital rionegrina.



Un hombre de unos 50 años permanece en la sala de terapia intensiva del hospital Zatti de Viedma en estado grave y bajo respiración asistida.



Otro adulto se encuentra en sala y con una recuperación satisfactoria. En tanto, a dos criaturas hospitalizadas en neonatología y en la sala de pediatría también se les habría diagnosticado gripe A.



Trascendió además que dos adultos mayores habrían fallecido recientemente con el mismo diagnóstico pero que padecían otras patologías previas que agravaron el cuadro gripal, versión que no pudo ser confirmada en la dirección del nosocomio.



No se descarta que estas personas, a pesar de pertenecer a sectores de salud consideradas de riesgo -no sólo por la edad sino por las enfermedades que atravesaban- no se habrían colocado la vacuna contra la gripe. Esta situación también ha sido observada en años anteriores y en idénticas situaciones.



De allí la importancia de la colocación de la respectiva vacuna gratuita y disponible en todos los hospitales y centros de salud de Río Negro. Esta inmunización si bien no evita contraer gripe disminuye los riesgos de agravar los cuadros, en el caso de un contagio de H1N1.



En este último caso que se presenta como grave en la sala de terapia intensiva del Zatti, el paciente no tendría residencia permanente en Viedma sino que sería oriundo de la zona del Alto Valle y una persona cercana al gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck.



Los otros tres pacientes hospitalizados con el mismo diagnóstico se recuperan satisfactoriamente.