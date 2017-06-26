Comando de prevención rural Carmen de Patagones

Se realizó el secuentro de 25 corderos
PERSONAL DEL COMANDO DE PREVENCION RURAL CARMEN DE PATAGONES REALIZANDO OPERATIVO CONTROL DE VEHICULOS Y CARGAS EN GENERAL BAJO ORDENES EMANADAS POR LA SUPERIORIDAD, EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE PATAGONES, SE PROCEDIO A ISNPSECCIONAR UN VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX CONDUCIDA POR EL SR. KNODEL MILTON SEBASTIAN ACOMPAÑADO POR EL SR. CRISANTI ALEJANDRO ADRIAN, PROCEDIENDO A REQUISAR EL VEHICLO CON ANUENCIA DEL PROPIETARIO SE CONSTATA QUE EN LA CAJA DE CARGA TRANSPORTABA 25 CORDEROS TAPADOS CON UNA LONA DE COLOR VERDE, SIN LAS MEDIDAS SANITARIAS PERTINENTES , CARECIENDO DE DOCUMENTACION QUE ACREDITE PROPIEDAD DECOMISANDOSE LA TOTALIDAD DE LA CARNE PARA SU POSTERIOR INCINERACION, DANDOSE INTERVENCION AL JUZGADO DE FALTAS MUNICIPAL Y LABRANDOSE ACTA DE INFRACCION AARTICULOS 65 Y 67 DEL CODIGO CONTRAVENCIONAL MUNICIPAL .-