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Comando de prevención rural Carmen de Patagones

Se realizó el secuentro de 25 corderos

PERSONAL DEL COMANDO DE PREVENCION RURAL CARMEN DE PATAGONES REALIZANDO OPERATIVO CONTROL DE VEHICULOS Y CARGAS EN GENERAL BAJO ORDENES EMANADAS POR LA SUPERIORIDAD, EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE PATAGONES, SE PROCEDIO A ISNPSECCIONAR UN VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX CONDUCIDA POR EL SR. KNODEL MILTON SEBASTIAN ACOMPAÑADO POR EL SR. CRISANTI ALEJANDRO  ADRIAN,  PROCEDIENDO A REQUISAR EL VEHICLO CON ANUENCIA DEL PROPIETARIO  SE CONSTATA QUE EN LA CAJA DE CARGA TRANSPORTABA 25 CORDEROS TAPADOS CON UNA LONA DE COLOR VERDE, SIN LAS MEDIDAS SANITARIAS PERTINENTES , CARECIENDO DE DOCUMENTACION  QUE ACREDITE PROPIEDAD DECOMISANDOSE LA TOTALIDAD DE LA CARNE  PARA SU POSTERIOR INCINERACION, DANDOSE INTERVENCION AL JUZGADO DE FALTAS MUNICIPAL  Y LABRANDOSE ACTA DE  INFRACCION AARTICULOS 65 Y 67 DEL CODIGO CONTRAVENCIONAL MUNICIPAL .-
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