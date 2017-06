Salud insiste en la importancia de la vacunación contra la gripe en grupos de riesgo

En caso de no haberse vacunado y pertenecer a los grupos de riesgo, la vacunación también puede y debe ser efectuada mientras haya circulación viral en la Argentina.



Grupos de Riesgo



• Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación y puérperas hasta diez días después del parto, si no la recibieron durante el embarazo.



• Personal de salud.



• Niños de entre seis meses y dos años inclusive.



• Niños y adultos de dos a 64 años inclusive con factores de riesgo como enfermedades cardíacas, respiratorias, renales, inmunodepresión, trasplantados, diabetes y obesidad.



• Todas las personas mayores de 65 años.



La gripe (al igual que otras infecciones respiratorias) se transmite por contacto con secreciones de personas infectadas a través de las gotitas que se diseminan al toser o estornudar y de superficies u objetos contaminados con estas secreciones.



Los síntomas gripales suelen aparecer a las 48 horas de efectuado el contagio y la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, en niños pequeños, personas de edad y personas aquejadas por otras afecciones médicas crónicas, la infección puede conllevar graves complicaciones, provocar neumonía e incluso causar la muerte.



Entre los síntomas figuran fiebre mayor a 38º C persistente, dolor de garganta, de cabeza, muscular y malestar generalizado. En los niños también pueden presentarse problemas para respirar, vómitos o diarrea, e irritabilidad o somnolencia. Ante estos síntomas, es necesario consultar al centro de salud más cercano para recibir atención médica, hacer reposo y no automedicarse.



Para evitar el contagio



• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.



• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo interno del codo.



• Tirar a la basura los pañuelos descartables inmediatamente después de usarlos.



• Ventilar los ambientes y permitir la entrada de sol en casas y otros ambientes cerrados.



• Mantener limpios picaportes y objetos de uso común.



• No compartir cubiertos ni vasos.



• Enseñar a los niños a lavarse frecuentemente las manos en la escuela y hogar.



• Vacunar anualmente a todas aquellas personas que pertenezcan a grupos de riesgo de acuerdo al Calendario Nacional de Vacunación.