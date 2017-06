Estudiantes entusiasmados y vuelta a clases de quienes habían abandonado

“Los estudiantes manifiestan sentirse más acompañados por los docentes, lo que les genera confianza y habilita una nueva relación de ida y vuelta”, coincidieron en señalar las primeras evaluaciones de la ESRN, a cuatro meses de su instrumentación en 58 escuelas de la Provincia.



Otro punto alentador, que se comprobó en Cinco Saltos y su zona de influencia, es el “reingreso de estudiantes que habían abandonado su educación secundaria”, estimulados por propios compañeros y el Comité Académico.



Esta semana, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos empezó a recibir informes de los supervisores regionales sobre los resultados iniciales que empiezan a percibirse, luego de la puesta en marcha del nuevo formato de Escuela Secundaria, en ocho Consejos Escolares de la Provincia.





Zona Sur



El análisis supervisivo del Consejo Escolar Zona Sur II contiene los avances de la ESRN en Los Menucos, Sierra Colorada, Ramos Mexía y El Cuy. Allí se destaca que “los estudiantes, luego de una primera etapa de incertidumbre y asombro por la nueva modalidad, por esta escuela con muchísimo movimiento y debate, donde todo se acuerda y es horizontal en las decisiones que se toman, (los chicos y chicas) manifiestan estar mucho más contenidos, con más participación en las escuelas”.



En las ESRN Nº 58, 82, 28 y 100, “los estudiantes más grandes reconocen que se aprovecha mejor el tiempo y que los debates producidos en los distintos talleres o grupos de investigación son muy productivos y generan mucha participación”, indicó el informe de la Supervisión.





Alto Valle Este



La ESRN fue instrumentada con el inicio del ciclo lectivo 2017. A ella concurren 19.641 alumnos, el 61% de la matrícula total de los 93 bachilleratos orientados de Río Negro.



“En algunos colegios me manifestaron que no hay tantas llegadas tardes e inasistencias de estudiantes como el año pasado. También se observan menos solicitudes de cobertura de horas libres paras las asambleas semanales”, señaló el informe de la Supervisión de Educación Secundaria del Alto Valle Este I. Ese Consejo Escolar abarca diez escuelas de General Roca, dos de Cervantes y una de Mainqué.



En las visitas realizadas a las ESRN de esa zona “se observa un clima de trabajo que antes no se veía; los docentes leen más, trabajan en forma colaborativa y no aislada como antes, se los ve discutir puntos de vista y estrategias”.





Alto Valle Oeste



Asimismo, en el Consejo Escolar Alto Valle Oeste I, son cinco los establecimientos educativos donde se ha instrumentado la ESRN. Son las N° 23 y 72 de Cinco Saltos, la 27 de Barda del Medio, 122 de Contralmirante Cordero y 137 de Sargento Vidal.



“En las instituciones se observa una disminución en los índices de inasistencia de los estudiantes, como así también su participación en momentos significativos de la vida escolar, como en la planificación y desarrollo de los actos”, se señaló como resultado del relevamiento realizado de los avances de la ESRN en esa zona.



Como aspecto trascendente a destacar, se observa puntualmente el “reingreso de estudiantes que habían abandonado el nivel”, se puntualizó desde la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación y DDHH.



Trazado un paralelismo entre los inicios de la ESRN y lo percibido cuatro meses después por la Supervisión de Educación Secundaria en esa región, se observó que “al comienzo, los estudiantes comentaban no entender la nueva organización escolar. Trataban de explicar los nuevos espacios de taller y lo que podían decir era que había varios docentes juntos y que no se llevaban tarea para hacer, sino que debían hacer los trabajos en el aula. Poco a poco se van acostumbrando y ahora ya hablan de esta nueva forma de trabajar”.