Resumen de noticias de General Roca

El viernes se inaugura el puente en La Rivera



En el transcurso de un acto que se realizará el viernes a las 18, en el acceso al Barrio La Rivera, se inaugurará el nuevo puente que el municipio está terminando de construir.



El nuevo puente se construyó sobre el desagüe que cruza por el lugar y que desemboca aguas abajo en el PIV, utilizándose para su montaje piezas premoldeadas con lo que se redujo considerablemente el tiempo de construcción.



Esta mañana se estaban realizando trabajos de compactación del terreno en ambos laterales y se continuaba con las obras complementarias previstas para la obra.







Primavera de las letras





Feria Municipal del Libro y la Lectura - 21 al 24 de Septiembre en General Roca

Convocatoria



La Dirección Municipal de Cultura, Secretaría de Desarrollo Social, convoca a participar de la Primavera de las letras. Feria Municipal del libro y la lectura. La misma tendrá lugar del 21 al 24 de Septiembre de 2017, en instalaciones de la Asociación Española, calle España 1371, de nuestra ciudad.



El plazo máximo de recepción de obras es el 10 de agosto inclusive, escritores, poetas, bibliotecarios, editores, libreros, ilustradores y promotores de lectura, entre otros, podrán presentar sus propuestas:



Charlas o conferencias



Deberán enviar un resumen o abstract no mayor a una (1) página, con vencimiento al 31 de Julio de 2017, inclusive. En el caso de tratarse de un Panel sobre un tema determinado el tiempo de disertación no debe superar los 15 (quince) minutos por cada participante.



Talleres y Seminarios



(Literarios, históricos, de historieta, dibujo, de poesía, etc.) Enviarán un plan de trabajo donde se indique el tiempo necesario, cantidad de reuniones, límite de integrantes del grupo y líneas conceptuales que orientarán la tarea (marco teórico).



Presentaciones de libros, revistas o medios audiovisuales



Deberán enviar 1 ejemplar del mismo, junto al Formulario de Inscripción a: Dirección de Cultura de General Roca, 9 de Julio 960. CP 8332. General Roca. Río Negro. Podrán comercializar sus libros sólo si los mismos no están presentes en las librerías o editoriales con stand en la Feria del Libro. La fecha de edición del libro debe ser 2016 – 2017. Tiempo máximo de presentación por autor 20 (veinte) minutos.



Si se trata de un Panel donde varios autores pertenecientes a un Grupo Literario presentan sus libros, se les asignará un tiempo menor de presentación a cada uno según lo exijan las circunstancias.



Lecturas



Deberán enviar los textos a leer (poema o narración), 2 o 3 poemas por autor y 1 texto narrativo por autor. Si se dispone de tiempo habrá una segunda ronda de lectura. La organización conformará las mesas de lectura con dos o tres participantes, dependiendo de las obras presentadas y de la extensión de las mismas. La lectura en su totalidad no podrá superar los 30 minutos.



Selección de las propuestas



La Dirección Municipal de Cultura realizará la selección de las obras y trabajos recibidos, notificando a los inscriptos la aceptación o no de los mismos con un plazo máximo de 15 días previos al inicio del evento.



Dirección de Cultura se reserva el derecho de no aceptar:

• Las propuestas que lleguen fuera de término

• Las que no cumplan con las modalidades de esta convocatoria

• Cuando se supere el cupo de propuestas recibidas.



Consultas e inscripción



Dirección Municipal de Cultura, 9 de Julio 960. Gral. Roca, Río Negro.

Teléfono: 0298 4423825. Celular: 0298 154 653721

Correo: fondoeditorialmunicipal@generalroca.gob.ar



Infracciones de transito



Los Inspectores de Tránsito del municipio en el transcurso de la semana, labraron 156 actas por distintas infracciones en la vía pública, realizándose 12 retenciones de las cuales 11 fueron a motociclistas por falta de documentación y 1 automóvil por alcoholemia de su conductor.



Durante el fin de semana que pasó se confeccionaron 23 Actas y se realizaron 15 retenciones de las cuales, 13 fueron por alcoholemia positivo a conductores de 11 vehículos y dos a motociclistas, mientras que por falta de documentación se retuvieron 1 automóvil y 1 motocicleta.





El hockey municipal tiene un sábado de encuentro



En instalaciones del Centro Deportivo y Recreativo Patronato, el sábado, a partir de las 13.30 y con la organización de la Dirección de Deportes - Secretaría de Desarrollo Social del municipio roquense, se realizará un encuentro recreativo de hockey. De la actividad participarán los habituales protagonistas de los Talleres Deportivos de la disciplina que tiene clases en varios puntos de la ciudad.



La jornada tendrá encuentros recreativos en diferentes puntos del escenario en los campos de juego que serán armados para que todos puedan sumar muchos minutos de participación.



El hockey es una de las tantas disciplinas que forman parte del programa de Talleres Deportivos Municipales y que logró un crecimiento muy grande en los últimos años con presencia de chicos y grandes en ambos sexos.



Se invita a toda la familia a ser parte de un encuentro que se extenderá hasta las 17 aproximadamente.





Exitoso encuentro del karate municipal



Un gran encuentro, con un excelente nivel y la familia acompañando durante todo el fin de semana, entre sábado y domingo, el polideportivo Gimena Padin fue escenario del primer encuentro del año del karate municipal



La actividad fue organizada por la Dirección de Deportes - Secretaría de Desarrollo Social del municipio roquense, tuvo una programación con seminario, evaluaciones y torneo.



La cita contó con la participación de los habituales protagonistas de los Talleres Deportivos Municipales de la disciplina y otras instituciones locales.



El sábado, fue el turno, de manera interna, de realizar el seminario y la toma de evaluaciones de cinturón que estuvieron a cargo de Goju Kai IKGA (International Karate Do Gojukai Association).



El domingo, minutos después de las 10 y con varias horas de actividad, se realizó el torneo con una amplia programación para las diferentes divisiones.