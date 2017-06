A los 3 años pidió ser nena y hoy tiene nueva identidad

Neuquén.- “Mamá, yo no soy más Martín, y si me volvés a decir así no te voy a contestar. Soy María”, así se plantó a los tres años frente a su madre la primera niña trans en obtener su DNI en la provincia.



Desde los dos años se autopercibía como nena, jugaba con muñecos a los que convertía en princesas y no dudaba en referirse a sí misma como una niña.



Sus papás tomaban estos comportamientos sin prejuicios y la dejaban ser, hasta que un día se dieron cuenta de que pasaba algo más y de que debían escuchar atentamente los sentimientos de su pequeña.



No se trataba de un juego, sino que el niño que tuvieron nunca se sintió varón. Nunca pudo estar feliz con esa imagen. Hasta sus tres años era un nene muy callado, tranquilo, sus papás casi no sabían si tenía frío o calor, no exteriorizaba sus sensaciones. Llegaba a pasar largos ratos llorando y sólo podía calmarse cuando convertía las remeras de mamá en vestidos, que no se sacaba hasta que llegaba la hora de ir al jardín.



Su mamá se acercó a la escuela para hablar con su maestra, pero ella no notaba nada extraño en su comportamiento en el aula. Fue su pediatra la que le recomendó que vieran a un psicólogo.



Pero, aunque aquella profesional primero les dijo que los iba a ayudar, después cambió de opinión y diagnosticó que su hijo sufría de disforia de género y que debía hacer un tratamiento porque sus genitales eran masculinos.



Tanto Sebastián, su papá, como Laura, su mamá, lo primero que hicieron fue interiorizarse sobre la infancia trans. Rápidamente se conectaron con Gabriela Mansilla, la madre de Luana, la primera niña trans del país en obtener su DNI. Fue ella la que les confirmó que tenían una hija trans.



“Este cuerpo no es mío, este pito no es mío. Quiero que vayas a mi jardín y le digas a mi señorita y a mis compañeros que yo soy una nena”, exigió la pequeña. Con determinación ante lo que veía frente al espejo, María empezó a dejar de lado su ropa de varón y disfrutaba de verse con pelucas que su propia mamá le confeccionaba.



Ella quería tener pelo largo y usar vestidos. Así que a Laura se le ocurrió proponerle usar extensiones. Aunque la nena tuvo dudas, aceptó.



Cuando regresaron de la peluquería la pequeña se veía asustada y se encerró en su cuarto. “Nunca la había escuchado llorar así”, confesó su mamá y recordó con felicidad las que sintió como las primeras palabras de su hija: “Mamá, soy libre, soy feliz”. Estaba frente al espejo y lucía su cabello largo y un vestidito. “Hasta ese día, como mamá, no sabía qué más hacer. Después cambió todo”, contó con emoción.



La niña cambió de turno en la salita de 4 años a la que concurría y comenzó su nueva vida.



El proceso fue largo. La escuela puso a disposición al equipo interdisciplinario para atender esta situación y poder responder de la mejor manera a la menor.



Sebastián se sentó con su familia y les explicó lo que pasaba. Tanto sus padres como hermanos tomaron muy bien la noticia y aceptaron a María.



“Nuestras familias lo tomaron a bien. Todos entendemos esta cuestión de que se construye desde el amor. Sin amor estás muerto, sobre todo cuando hablamos de una criatura. Es fundamental el apoyo de la familia”, consideró el papá, de 30 años, quien hoy se desempeña como profesor de música.



Este año, cuando empezó la sala de cinco años, María ya había acordado con su madre que se iba a cortar las extensiones para aceptar su cuerpo. Luce un bello cabello por los hombros que recoge con hebillitas.



También dibuja mucho. Descubrió que es algo que la apasiona y sus papás quieren cultivarla para darle herramientas para poder defenderse ante acusaciones que podrían caer sobre ella.



“Queremos fortalecerla mentalmente, ya que la sociedad es bastante cruel. Va a haber gente a la que no le va a agradar. Queremos que esté plantada con conceptos críticos y con una línea de pensamiento aguda para que no tenga que caer en la violencia, sino que pueda enseñar con el ejemplo”, explicó Sebastián, quien además aseguró que se está imaginando una nueva vida como padre de una niña.



Lo que para los grandes a veces es muy difícil de explicar, los chicos saben hacerlo sencillo. Como María le dijo a Laura: “Mamá, cuando el doctor te dijo que yo era varón se equivocó, porque yo siempre fui nena”.



“Ella se autopercibe mujer en otro cuerpo. Es totalmente normal, a diferencia de lo que te puede decir cualquier derecha conservadora, que te va a decir que hay que corregirlo, es completamente natural”. Sebastián. Papá de María



“Obvio que no fue fácil para mí llamarla de otra manera de un día para el otro. Así que recurría a ‘mi amor’, ‘hiji’, ‘bebé’, ‘mi vida’, ‘mi cielo’, hasta que yo también pude llamarla con su nuevo nombre”.Laura. La mamá



El camino previo al cambio



Un día el DNI de María estaba sobre la mesa del comedor. Ella lo vio y aseguró que no le pertenecía, que no era ella la de la foto. Así, sus papás comenzaron el camino para brindarle una nueva identidad.



Cada uno fue a una oficina del Registro Civil pero no encontraron respuestas. La mamá recibió un “desafío” de parte de un empleado: “Animate a cambiarle el DNI a tu hijo”. El papá sólo encontró dudas sin respuestas de cómo debían hacer.



Fue ahí cuando recurrieron a la Dirección Provincial de Diversidad que dirige Adrián Urrutia. Desde allí comenzaron a realizar todo lo necesario para darles la información que necesitaban, el apoyo psicológico y la asistencia jurídica para concretar el renacer de su pequeña.



En total reserva, los papás tuvieron reuniones con el director provincial de Registro Civil, Santiago Núñez, y el subsecretario de Gobierno y Justicia, Juan Pablo Prezolli. También intervinieron abogadas y psicólogas del área de Minoridad y Familia del Ministerio de Ciudadanía y todos coordinados desde la dirección a cargo de Urrutia.



Finalmente, y luego de una última reunión que se realizó en Casa de Gobierno, la pequeña logró tener una nueva acta de nacimiento con la que tramitó su documento de identidad.



26.743 La Ley Nacional de Identidad de Género es pionera y fue sancionada en el 2012.



Neuquén es la avanzada entre las provincias patagónicas



El caso de María fue el primero en la provincia y generó un trabajo en conjunto con diferentes áreas de gobierno desde donde se garantizó el cumplimiento de los derechos de la menor y su resguardo físico y moral. Según la Federación Argentina LGBT, también es el primer caso en la Patagonia.



Santiago Núñez, director provincial del Registro Civil, explicó que este caso tuvo como particularidad que ambos padres estaban de acuerdo y compartían la visión, y esto hizo las cosas más fáciles. La otra particularidad que se dio es que la niña tenía menos de 13 años, con lo cual, además, se debía dar intervención a psicólogos que se encargaron de entrevistar a la menor.



“Acá estábamos todos para proteger a la niña. Lo que se hizo fue darle un abordaje integral. Se le dieron todas las herramientas para acceder al conocimiento de sus derechos y siempre junto a la Dirección provincial de Diversidad”, explicó el funcionario.



Núñez dijo que los cambios de nombres requieren de ciertas formalidades. Primero intervinieron los especialistas del Consejo Provincial de Educación (CPE), quienes hicieron un informe donde se explicaba que María era María.



El cambio de género es la única situación donde se hace una nueva acta de nacimiento porque hay que referenciar la nueva identidad. Se vincula el acta original y la niña será la única que pueda tener acceso. Una vez que se hizo este trámite, se le tomó una nueva foto, huellas dactilares y la firma para obtener el DNI.