La Justicia ordenó entregar los kits del Plan Qunita

La decisión del Tribunal Oral Federal 1 es que aún no se entreguen las cunas y frazadas, pero sí el resto de los contenidos del kit: colchón, sábanas, ropa de bebé (dos enteritos manga larga, dos manga corta, dos pantalones, dos pares de medias, un gorro, un abrigo polar, un par de escarpines y un neceser) y para la mamá. En este sentido, el diputado rionegrino presentó ayer una apelación ante el mismo juzgado para que la devolución del Kit se haga de forma completa.



En su presentación, Doñate había señalado el hecho de que en el año que lleva sin implementarse el plan, la mortalidad infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aumentó de 6 por mil a 7,2 por mil. Es de resaltar que con la implementación del plan "Qunita" en 2015 se produjo un escalón muy importante en el descenso continuado de la mortalidad infantil, que pasó de bajar 0,3 promedio en la última década, a 0,9 en 2015.



"Estos tristes números ponen en blanco sobre negro el hecho de que el plan Qunita era un éxito en sus resultados, y que si hubo o no sobreprecios en su ejecución es un tema muy distinto a interrumpir su implementación, que no sólo no le corresponde a la Justicia por tratarse de una cuestión no judiciable, sino que ahora, gracias a la intervención del Dr. Bonadío y su correlato en el Ministerio de Salud, hemos perdido la vida de alrededor de 1.400 niños más de los que perdimos en el año 2015", resalta el legislador, y se pregunta: "Cuántas vidas hubiéramos salvado si se hubieran entregado las cunitas y frazadas, junto con el resto de los enseres, y se hubiera practicado el seguimiento de las mujeres embarazadas antes, durante y luego del parto según el mismo plan".