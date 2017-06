No corresponde modificar el calendario escolar por casos de Gripe A

Muruaga destacó que las medidas para reducir la circulación de enfermedades respiratorias estacionales son generales y descartó que se esté frente a un brote de Gripe H1N1.



Por esta razón también se considera que no es necesario tomar medidas de reducción de actividad en los organismos públicos provinciales.



Se explicó que la vacunación preventiva de la gripe está indicada a las personas con patología previa y con posibilidades de complicaciones ante un cuadro infeccioso respiratorio. Las medidas de prevención de contacto son generales.



No corresponde modificar el calendario escolar, habida cuenta que lo procesos respiratorios hasta la semana epidemiológica en transcurso ni siquiera se corresponden con un brote, porque es la cantidad normal o menor a lo que hay de gripe cada año.



El monitoreo permanente de la ocurrencia de las enfermedades respiratorias agudas en todo el país es de práctica corriente. "No hay tal cantidad de muertes en nuestra provincia como consecuencia de los procesos respiratorios, y no se justifica en absoluto modificar las fechas del calendario escolar", ratificó Muruaga.



La cartera sanitaria recordó que la vacuna contra la Influenza está disponible de forma gratuita en todos los hospitales y centros de salud públicos para proteger a los grupos de riesgo, entre ellos:



• Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación y puérperas hasta 10 días después del parto, si no la recibieron durante el embarazo.

• Personal de salud.

• Niños de entre 6 meses y 2 años inclusive.

• Niños y adultos de 2 a 64 años inclusive con factores de riesgo como enfermedades cardíacas, respiratorias, renales, inmunodepresión, trasplantados, diabetes y obesidad.

• Todas las personas mayores de 65 años.



Es importante aclarar que en caso de no haberse vacunado y pertenecer a los grupos de riesgo, la vacunación también puede y debe ser efectuada mientras haya circulación viral en la Argentina.



La gripe -al igual que otras infecciones respiratorias- se transmite por contacto con secreciones de personas infectadas a través de las gotitas que se diseminan al toser o estornudar y de superficies u objetos contaminados con estas secreciones.



Los síntomas gripales suelen aparecer a las 48 horas de efectuado el contagio y la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, en niños pequeños, personas de edad y personas aquejadas por otras afecciones médicas crónicas, la infección puede conllevar graves complicaciones, provocar neumonía e incluso causar la muerte.



Entre los síntomas figuran tener fiebre mayor a 38º persistente, dolor de garganta, de cabeza, muscular y malestar generalizado.



En los niños también pueden presentarse problemas para respirar, vómitos o diarrea, e irritabilidad o somnolencia. Ante estos síntomas, es necesario consultar al centro de salud más cercano para recibir atención médica, hacer reposo y no automedicarse.



Para evitar el contagio, es importante:



• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.

• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo interno del codo.

• Tirar a la basura los pañuelos descartables inmediatamente después de usarlos.

• Ventilar los ambientes y permitir la entrada de sol en casas y otros ambientes cerrados.

• Mantener limpios picaportes y objetos de uso común.

• No compartir cubiertos ni vasos.

• Enseñar a los niños a lavarse frecuentemente las manos en la escuela y hogar.

• Vacunar anualmente a todas aquellas personas que pertenezcan a grupos de riesgo de acuerdo al Calendario Nacional de Vacunación.