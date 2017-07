Pedirán que se retroceda en la prohibición que pesa sobre las carreras de galgos

Uno de los argumentos para sostener esa demanda de revisión es que "el galgo es una raza canina pura, es decir, que sus características se han logrado por selección a través de los siglos, y no por cruce de otras razas", lo que se suma a que -por instinto- es un perro "que instintivamente persigue pequeños animales".



Recalt aseguró en los fundamentos de su proyecto de comunicación que "un eventual maltrato por parte de algunos irresponsables no resulta razonable a la hora de prohibir" y que la mejor opción es, en vez de la prohibición, "fijar el marco jurídico que reglamente la actividad y favorezca su sano desarrollo".



Y no deja de lado el aspecto social de esta práctica. Sostiene que "la mejor forma de cuidar al animal es regular y legalizar esta actividad que involucra a miles de familias", todo con la meta de "conservar esta tradición popular que es un esparcimiento y diversión de un sector importante de la población, fundamentalmente del interior del país".



En el proyecto se hace referencia a que "estas carreras son una actividad milenaria y mundial, ya que existen canódromos en muchas partes del mundo como Estados Unidos, España, Austalia, Nueva Zelanda y Sudáfrica".



En cuanto a su tradición en el país, "hace más de 60 años que comenzó la actividad" y se aclaró que "en los últimos años muchos argentinos se han volcado y se calcula que aproximadamente 3 millones de personas directa o indirectamente participan de ella: crianceros, cuidadores, vareadores, organizadores, propietarios, veterinarios y galgueros en general".