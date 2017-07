119º Aniversario de Darwin: "Logramos cambiar muchas cosas y esto se debe al trabajo conjunto de todos los días"

"Verlos aquí compartiendo en familia este nuevo aniversario de la ciudad es lo mejor que nos puede pasar a todos", señaló Weretilneck.



Además, destacó la posibilidad de tener una agenda de temas en la que la Provincia, el Municipio y la Nación trabajen mancomunadamente. "Luego de cinco años de gestión estamos en condiciones de asegurar que hemos logrado cambiar muchas cosas, y esto se debe a la coordinación permanente entre los gobiernos provincial y municipal, y las instituciones, ya que el Estado solo no puede" finalizó.



Por su parte, el intendente Víctor Mansilla, agradeció el acompañamiento del Gobernador: "Me siento muy orgulloso porque en este tiempo hemos logrado obras que no sólo van embelleciendo sino además haciendo crecer a Darwin, y en ese camino debemos continuar".



"Tenemos un Gobierno provincial que está a la altura de las circunstancias, que nos acompañó y acompaña en el desarrollo de todas las obras ejecutadas, en ejecución y próximas a comenzar", culminó.





Los festejos



Los festejos incluyeron, además del acto protocolar, inauguraciones, entrega de equipamiento y aportes económicos y un almuerzo popular.



Cabe destacar que los festejos incluyeron la inauguración del remodelado edificio de la Comisaría Nº72 que a la fecha demandó una inversión de $950.000 que reintegrará la provincia, del aula taller móvil para cursos de oficio, y del primer paseo peatonal de la localidad bautizado "Don Ruiz Díaz" en homenaje al primer recolector de residuos.



Asimismo se realizó una recorrida por la obra de viviendas, apertura del primer taller de corte y confección del Valle Medio a cargo del Crear, la entrega de equipamiento informático y de un aporte al Municipio local de $280.000 para ayudar a familias con vulnerabilidad social y costear gastos de festejos por aniversario. Finalmente 20 instituciones de la ciudad recibieron un aporte de $15.000.